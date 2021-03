Harry, Meghan e le accuse alla famiglia reale: cosa sta succedendo

Harry e Meghan, l’intervista della rottura

Le reazioni dei reali alle accuse di Harry e Meghan

Harry e Meghan, l’opinione si divide

Fonte foto CBSIl- durante l’intervista rilasciata negli Stati Uniti a- ha causato un vero e proprio, che rischia di trascinare in una crisi senza precedenti. In confronto, l’intervista che la principessa Diana fece alla BBC nel 1995, sembra un innocuo ricordo.Ma analizziamo più nel dettaglio tutta la vicenda. Nel 2016, a Toronto, un incontro al buio è bastato a far scoccare la freccia d’amore di Cupido:. Un colpo di fulmine, organizzato da un’amica in comune, che da quel romantico incontro non li ha più separati. Nel novembre dello stesso anno è la stessa Casa Reale a confermare il fidanzamento, chiedendo il rispetto della privacy di Meghan.Così, dopo alcune uscite pubbliche,. Il principe “ribelle” che, in più di un’occasione, si era mostrato indifferente al suo lignaggio si era finalmente innamorato. Solo che, per i tabloid britannici, la bellissima attrice statunitense aveva alle spalle una storia abbastanza “discutibile”:. Sta di fatto che, sin da subito, Meghan è diventata la Cenerentola di corte. Ma l’invasione della stampa inglese nella privacy della coppia non bastò a destabilizzare i due innamorati che, così,. Ma quella dei nuovi duchi del Sussex, ben presto, ha assunto i contorni di una favola non proprio dal lieto fine.La stessa Meghan ha ammesso di essere stata “ingenua” nel sottovalutare i. Sicché, dopo un inizio scoppiettante,. Come in un film già visto, Meghan ha ricordato, nelle parole e nel portamento, Lady Diana, la principessa triste. Che, venticinque anni prima, aveva manifestato al mondo intero quel senso di solitudine che opprimeva le sue giornate e che, ben presto, l’aveva portata ad ammalarsi di bulimia e depressione.hanno replicato una scena simile con un’intervista condotta dae mandata in onda prima negli. Ma il vero e proprio boom mediatico è scattato il giorno dopo, quando. Pesantissime le accuse rivolte alla casa reale, su tutte quelle sul. Forse la molla determinante a farli allontanare da. Secondo la stessa Meghan, infatti, quando aspettava il piccolo Archie, un componente della casa regnante aveva mostrato qualche preoccupazione. La domanda che si posero, sempre secondo la ricostruzione fatta in Tv, fu la seguente: quanto potrebbe essere nero il piccolo?Ma non finisce qui perché, oltre al razzismo, un altro problema che avrebbe afflitto la Corona subito dopo il matrimonio, sarebbe stata. Secondo la coppia,. Per questo si scelse di controllare e isolare l’attrice nella sua residenza. In questo modo si poteva placare l’entusiasmo della popolazione nei confronti di una donna poco consona ai dettami reali. Le conseguenze si fecero subito evidenti: Meghan chiede assistenza psicologica ad un alto funzionario del palazzo reale che, però, le negò un sostegno che - a suo dire - avrebbe compromesso l’immagine della monarchia.Così Meghan, sola e disperata, iniziò a sviluppare idee suicide: “Non avevo più voglia di vivere”, ha dichiarato di fronte a una. I problemi, dunque, sono iniziati già, ossia nel momento in cui Meghan si rese conto di non essere protetta ma intrappolata in una bolla soffocante, che l’avrebbe sacrificata alla prima occasione. Lo stesso Harry ha confessato: “Ero intrappolato ma non sapevo di esserlo”.Vuoi sapere di più sugli usi e costumi della Gran Bretagna? Guarda il video:Ma, nonostante le pesanti critiche nei confronti dell’istituzione,: “La regina è sempre stata meravigliosa con me” ha affermato Meghan. Ma, questo, non è bastato a farla sentire accolta e tutelata. Inoltre, tempo fa i giornali. Secondo Meghan, però, accadde l’esatto opposto. La Middleton, pochi giorni prima delle nozze, si indispettì per un problema riguardante l’abito da damigella della figlioletta Charlotte. Dunque, e non il contrario. E alla fine Kate addirittura si scusò con un mazzo di fiori e un bigliettino.Infine, come ciliegina sulla torta, nella seconda parte dell’intervista. Il principe, durante la Megxit (come in patria hanno chiamato l’addio alla Corona dei due), non avrebbe risposto alle chiamate del figlio e la comunicazione si è successivamente trasformata in. Il fratello maggiore, invece, si sarebbe dichiaratoper le parole che Harry ha espresso proprio in un periodo così delicato per la famiglia reale, vista l’apprensione per le condizioni di salute del nonno Filippo, volendo anche precisare: “Non siamo razzisti”. Con William, dunque, si è aperto un vuoto che Harry spera di colmare al più presto.Insomma, la Real Casa britannica non ha solamente tagliato fuori finanziariamente i due innamorati che, al momento, vivono con l’eredità che Lady D ha lasciato al figlio e grazie i contratti sottoscritti dalla coppia con Netflix e Spotify. Ma Harry e Meghan risultano essere sempre più lontani anche, e forse soprattutto, dall’affetto di quel mondo apparentemente fiabesco che, invece, a quanto pare li aveva imprigionati.Un’intervista, quella di, che ha diviso l’opinione pubblica addirittura più di quella rilasciata 26 anni fa dal Lady D. Infatti,e c’è chi ha già individuato delle. La regina Elisabetta ha sempre chiarito come. Non si può rinunciare ai doveri e continuare a percepire il denaro pubblico. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, pare che Carlo non si sia completamente dimenticato del figlio e abbia pagato in anticipo, a proprie spese, la villa di Montecito (in California, dove vive attualmente la coppia).Le contraddizioni, però, continuano. Lo storico Robert Lacey ha fatto delle precisazioni sulla questione del passaporto “sequestrato” all’attrice americana, mettendo in dubbio la veridicità di questa affermazione. Insomma, la domanda sorge spontanea, come ha potuto Meghan viaggiare per il mondo per ben 13 volte se non era in possesso del documento? Non appare poi così “isolata” una persona che ha potuto visitare il mondo intero nel giro di poco tempo.Sulla questione “razzismo a corte”, invece,. Insomma, una dichiarazione che aveva lo scopo di gettare un po’ di luce sulla vita privata della famiglia reale più spiata del mondo. Ma, in realtà, non ha fatto altro che amplificare il buio che in questi ultimi decenni ha soffocato le solitarie principesse. La serie Tv Netflix avrà materiale su cui parlare per tante altre stagioni ma nel frattempo vissero tutti... soli e discriminati.Stefania Ruggiu, La Politica Del Popolo