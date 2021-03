Vaccino AstraZeneca, cosa sta succedendo in Italia e in Europa?

Perché la somministrazione del vaccino AstraZeneca è stata sospesa in diversi paesi Europei?

Cosa sta accadendo in Italia?

Le rassicurazioni dell’EMA, di AstraZeneca e dell’AIFA

Negli ultimi giorni nel nostro Paese e in Europa è cresciuta lache, in via precauzionale, è stato momentaneamente sospeso in diversi paesi europei tra cui Danimarca, Islanda e Norvegia., invece, a essereè finito solo: quello contrassegnato dalla siglaMa, sebbene anche la sospensione generale (decisa in via precauzionale), durerà solo 14 giorni, da parte dell’opinione pubblica e di alcuni organi d’informazione la notizia è stata assorbita in modo così allarmistico da. In base a quello che sappiamo, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su quello che è accaduto e sulle dichiarazioni ufficiali in merito.Leggi anche:totale del vaccino in questione è stata, come detto,spiegando, attraverso un comunicato, che la temporanea interruzione “segue le notizie di”, ma ribadendo al tempo stesso che “al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e queste manifestazioni cliniche e ci sono buone prove che il vaccino sia sicuro ed efficace”.La Danimarca però non è stata la prima a segnalare “qualche problema” col siero AstraZeneca:, dopo la segnalazione di una morte sospetta e un altro caso di trombosi (poi rientrato),. Questo lotto, nello specifico, comprendevaeuropei: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia., invece,, quello contrassegnato dalla sigla ABV2856, di cui sono state. La sospensione in via precauzionale del lotto da parte dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) è scattata dopo. In merito a quest’ultime sono già state aperte altrettante tre inchieste per omicidio colposo dalle procure di Siracusa, Catania e Trapani.Nello specifico:, Stefano Paternò (43 anni) è morto 15 ore dopo la somministrazione del vaccino per arresto cardiaco; a Trapani, ilGiuseppe Maniscalco (54 anni) è morto per un infarto dopo 48 ore; sempre per la stessa causa a Catania è morto, dopo 16 giorni dalla somministrazione, ilDavide Villa (50 anni).Anche in questi casi,però sono in migliaia ad essere preoccupati e sono, annullarlaattualmente somministrati nel nostro Paese: quello Pfizer e quello Moderna. Insomma, tutto questo caos potrebbe mette a serio rischio l’andamento della campagna vaccinale italiana e, all'interno del Governo, si teme “l’effetto domino” già accaduto nel 2015 in Sicilia quando saltò la campagna di immunizzazione stagionale per due morti sospette causate dal Fluad (vaccino antinfluenzale).In merito ai decessi in Sicilia è intervenuto anche, ribadendo che “l’'Istituto superiore di sanità farà immediatamente tutte le verifiche del caso e tutte quelleappartenenti a questo lotto., circa una settimana”. Nel frattempo, bisogna evitare che s’inneschi la psicosi tra le persone.dopo gli episodi in Austria e Danimarca ha comunque diffuso un comunicato con il qualeprecisando che “e la sua somministrazione può continuare, mentre proseguono le indagini sulle trombosi”.Bisogna infatti sottolineare che i casi di trombosi sono frequenti nella popolazione ed è quindi possibile che quest’ultimi siano rilevabili anche tra tanti altri individui vaccinati. Ma non c’è nessuna evidenza scientifica che li lega al vaccino. Proprio per questo. Basti pensare che nell’Unione Europea, fino ad oggi, ne sono stati rilevati 30 casi su quasi 5 milioni di individui vaccinati con AstraZeneca. Dati non tanto diversi da quelli di altri periodi, in assenza del vaccino., intanto, ha garantito chee regolatorie” e ci tiene a precisare che “da un'analisi dei nostri dati su oltre 10 milioni di somministrazionivenosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso, lotto o in qualsiasi paese in cui è stato utilizzato il vaccino AstraZeneca contro Covid-19”. Inoltre, sui lotti incriminati sottolinea che “dagli accertamenti di qualità internamente effettuati, non si sono evidenziati aspetti che possano avere avuto un impatto sulla qualità, sicurezza, efficacia del lotto in questione e di questo sono stateprontamente informate le Autorità competenti”.Paolo Di Falco, La Politica del Popolo