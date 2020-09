Famiglia reale britannica

I membri della famiglia reale inglese

La famiglia reale britannica è composta dalla regina Elisabetta II e dai suoi parenti stretti. Non c’è una definizione legale o formale rigorosa per indicare chi è o non è un membro della famiglia reale britannica.Sono normalmente considerati membri coloro che all'epoca hanno diritto allo stile Sua Altezza Reale (HRH) e qualsiasi stile Sua Maestà, compresi quelli così designati prima dell'inizio del regno dell'attuale monarca.In base a questo criterio, un elenco dell'attuale famiglia reale include solitamente il monarca, i figli e i nipoti di linea maschile del monarca e dei monarchi precedenti, i figli del figlio maggiore del principe di Galles e tutti i loro attuali o vedovi coniugi.I doveri statali e il personale di alcuni membri della famiglia reale sono finanziati da una rendita parlamentare, il cui importo è interamente rimborsato dalla Regina al Tesoro.Dal 1917, quando il re Giorgio V cambiò il nome della casa reale da Saxe-Coburg e Gotha , i membri della famiglia reale appartengono, per nascita o per matrimonio, alla Casa di Windsor . I membri senior della famiglia reale di solito non usano un cognome. La famiglia reale è considerata un'icona culturale britannica, con giovani adulti che provengono dall'estero che nominano la famiglia tra un gruppo di persone che hanno maggiormente associato alla cultura britannica .La famiglia reale britannica sostiene la regina Elisabetta II nei suoi doveri statali e nazionali. Ogni anno la famiglia ha più di 2.000 impegni ufficiali in tutto il Regno Unito e nel mondo. Questi impegni includono funerali di stato, feste nazionali, feste in giardino, ricevimenti e visite alle Forze Armate.I membri della famiglia reale hanno portato avanti i propri enti di beneficenza individuali, come:• Il principe Carlo ha fondato The Prince's Trust, che aiuta i giovani nel Regno Unito che sono svantaggiati.• La Princess Royal ha avviato il Princess Royal Trust for Carers, che aiuta gli assistenti non pagati, fornendo loro supporto emotivo e informazioni sulle richieste di indennità e sugli aiuti per la disabilità.Elisabetta II, regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 6 febbraio 1952. Nel 2015 ha superato Victoria diventando il monarca regnante più longevo nella storia britannica.Elisabetta è conosciuta per favorire la semplicità nella vita di corte ed è anche nota per avere un interesse serio e informato negli affari del governo , a parte i doveri tradizionali e cerimoniali. In privato, è diventata una appassionata amazzone; alleva cavalli da corsa, frequenta spesso le corse e visita periodicamente gli allevamenti di cavalli del Kentucky negli Stati Uniti. Le sue proprietà finanziarie e immobiliari l'hanno resa una delle donne più ricche del mondo.Ad oggi, i membri della famiglia reale sono:• La regina Elisabetta II e il principe Filippo, duca di Edimburgo (il monarca e suo marito)• Carlo, principe di Galles e Camilla, duchessa di Cornovaglia (figlio e nuora della regina)• Principe William, duca di Cambridge e Catherine, duchessa di Cambridge (nipote e nipote della regina)• Principe George di Cambridge (pronipote della regina)• Principessa Charlotte di Cambridge (pronipote della regina)• Principe Louis di Cambridge (pronipote della regina)• Il principe Harry, duca di Sussex e Meghan, duchessa di Sussex (nipote e nipote della regina)• Anne, Princess Royal (la figlia della regina)• Principe Andrea, duca di York (figlio della regina)• Principessa Beatrice (nipote della regina)• Principessa Eugenia (nipote della regina)• Prince Edward, conte di Wessex e Sophie, contessa di Wessex (figlio e nuora della regina)• Principe Richard, Duca di Gloucester e Birgitte, Duchessa di Gloucester (cugino e cugino della regina)• Principe Edoardo, duca di Kent e Katharine, duchessa di Kent (cugino e cugino della regina)• Principessa Alexandra, The Honorable Lady Ogilvy (cugina della regina)• Principe Michele di Kent e Principessa Michele di Kent (cugino e cugino della regina)