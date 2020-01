Come Harry e Meghan: tutti i reali che hanno lasciato il titolo

Re Edoardo VIII

Ubolratana Rajakanya

Dopo la, negli ultimi giorni sempre dalla Gran Bretagna è arrivato una nuova scioccante notizia che è stata subito ribattezzata come. Di cosa stiamo parlando? Della. La coppia avrebbe deciso qualche giorno fa di sottoporre alla regina il loro desiderio di, sperando di poter ottenere un ruolo più defilato ed esterno, lasciando gli agi di, puntando persino a vivere al di fuori del Regno Unito.Harry e Meghan; vediamo quali altri sono stati i principi e le principesse a rinunciare ai loro troni.Uno dei casi che fecero più scalpore è proprio quello legato sempre alla casa dei, quando lo zio dell’attuale Regina Elisabetta,, decise di abdicare per poter sposare la divorziata americana. Ha quindi rinunciato al trono in favore di suo fratello, Giorgio VI, portando cosìContinuando con la lista dei reali inglesi si incontra un solo altro caso di rinuncia ai privilegi reali: quello di. Una delle nipoti della regina Vittoria sposò il comandante della Marina Reale,, compreso il titolo, diventando così Lady Patricia Ramsay.L’ormai ex Principessa Madeleine è la terza figlia, la più piccola del. Madeleine ha deciso di, quando si è unita in matrimonio con l'americano Christopher O'Neill, con cui si ènel 2018, rinunciando ai propri doveri e privilegi reali.Spostandoci introviamo Sayako Kuroda, terza e unica figlia femmina dell'imperatore giapponese Akihito. Prima nota come principessa Nori, nel 2005, Yoshiki Kuroda, e ha scelto diUn caso particolare è quello che ha interessato, la prima figlia di re Rama IX e sorella dell'attuale sovrano thailandese Rama X. L’ex principessanel 1972, compagno di studi incontrato negli Stati Uniti. Tuttavia,nel 1998, Ubolratana Rajakanya, tornando a vivere in Thailandia nel 2001, ma senza i suoi originari titoli reali.