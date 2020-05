Dove si buttano le mascherine

Come smaltire le mascherine correttamente

Le mascherine sono ormai entrate a far parte della nostra quotidianità dall’inizio di questo 2020. Ognuno dovrebbe averla con sé quando esce di casa, che sia per andare a fare la spesa o per andare a trovare un amico o un congiunto. E proprio perché è diventata un alleato fondamentale per le uscite nel mondo esterno,Quindi con una produzione e un uso sempre più massiccio di questi presidi sanitari, una delle domande inevitabili è:Scopriamolo insieme., da quelle con una protezione più alta, che dovrebbero bloccare virus e batteri grazie ai filtri incorporati, fino a quelli che servono solamente a evitare la dispersione di possibile goccioline di saliva già infette. Tuttavia, qualsiasi tipo di mascherina si sia deciso di utilizzare,. Quindi evitando, ad esempio,, anche perché, tutte queste mascherine potrebbero causare unoltre che un potenzialeCome segnalato dal portale money.it , nel caso delle mascherine protettive, dunque è proprioa scendere in campo per disporre. Dunque è bene ricordarsi di. Tuttavia, è prima altamente, per evitare che. A fronte di queste indicazioni. Ma ci teniamo inoltre a precisare che invece non vi è alcun problema di smaltimento inveceche possono essere disinfettate dopo un lavaggio in lavatrice e poi riutilizzate.