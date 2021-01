Che cos'è una crisi di governo?

Crisi di Governo parlamentari: cosa sono?

il Governo viene colpito da una mozione di sfiducia da una delle due Camere che formano il Parlamento,

da una delle due Camere che formano il Parlamento, il Governo pone la fiducia su una determinata questione ma riceve voto contrario,

su una determinata questione ma riceve voto contrario, il Governo, nominato dal Presidente della Repubblica, si presenta davanti alle Camere ma non ottiene la fiducia necessaria per il suo insediamento.

Crisi di Governo extraparlamentare: come si svolge?

Come si risolve una crisi di Governo?

Rinvio alle Camere : qualora non ci fosse già stato un voto di sfiducia, il Presidente della Repubblica può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di presentarsi in Parlamento per verificare se il Governo detiene ancora la fiducia delle Camere.

Governo-bis : il Presidente della Repubblica affida nuovamente al Presidente del Consiglio uscente l'incarico di formare un nuovo Governo con una maggioranza diversa rispetto alla precedente.

Nuovo Governo : il Presidente della Repubblica può anche individuare un nuovo candidato al ruolo di Presidente del Consiglio per formare un nuovo Governo cercando una nuova maggioranza.

Governo tecnico : il Presidente della Repubblica può decidere, specialmente in caso di forte emergenza, di affidare l'incarico di formare un Governo a una personalità spesso all'infuori del Parlamento, normalmente un tecnico (giurista o economista), che possa contare su una maggioranza bipartisan non legata allo schieramento politico.

Elezioni anticipate: il Presidente della Repubblica reputa non percorribile nessun'altra strada sopra elencata, sciogliendo quindi le Camere in vista di nuove elezioni.

