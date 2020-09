Scuole chiuse per Covid, nasce il database che "traccia" i casi di contagio: lo hanno fatto due studenti

Il database per monitorare il Covid-19 a scuola

A pochi giorni dall’apertura delle scuole,. Nonostante, infatti, la decisione di riaccogliere alunni e docenti all’interno delle aule,, che da fine febbraio ha costretto il Ministero dell’Istruzione a chiudere le scuole per l’emergenza sanitaria,Ma come monitorare in tempo reale i focolai e i contagi all’interno degli istituti italiani? La risposta arriva: scopriamone di più.“Non c’è alcun documento pubblico sul tema – afferma Lorenzo Ruffino, studente di Economia a Torino, in un’intervista a Open.it -. So per certo che l’Istituto Superiore di Sanità non ha un database dedicato alle scuole. Non so se il Miur stia portando avanti una ricerca del genere, ma in ogni caso non ne ha mai dato comunicazione. I cittadini, invece, hanno bisogno di conoscere questo tipo di informazioni”. E proprio per questo, dottorando di sistemi decisionali in Québec, hanno deciso di creare una piattaforma dove poter consultare questo tipo di dati, con tanto di mappa che ne restituisce una rappresentazione visuale.Dopo aver creato la struttura del database,affinché il loro progetto possa funzionare, i due giovani studenti hanno dichiarato che: “Per adesso ci basiamo solo sulle notizie dei giornali locali che riteniamo attendibili. Non ci aspettavamo tutto questo successo: stiamo ricevendo tantissime segnalazioni. Adesso stiamo lavorando a un form per raccogliere in maniera organica tutte le notizie che arrivano dagli utenti”.Ma quindi viene spontaneo domandarsi, e chiedendo a Lorenzo Ruffino è emerso che: “Dopo dieci giorni dall’inizio delle scuole siamo arrivati a oltre 350 scuole con almeno un caso di Covid. Nei primi tre giorni, la media era di una ventina di scuole al giorno individuate. Poi la media è balzata a 50. La cosa da sottolineare è che stiamo trovando molti casi anche se le scuole sono chiuse: solo lunedì – 21 settembre, giorno di elezioni – abbiamo individuato 60 scuole coinvolte”. Dunque è bene tenere sott’occhioitaliani.