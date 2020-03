Coronavirus: come salutarsi al tempo del Covid-19

OMS: le linee guida sui saluti

Coronavirus: misure preventive quotidiane

Lava spesso le mani o usa un gel disinfettante quando sei fuori casa

Non toccare occhi, naso e bocca con le mani, soprattutto quando non sono disinfettate

Copri bocca e naso quando starnutisci o tossisci nell'incavo del gomito

Usa la mascherina se sospetti di essere malato

Contatta l’ASL e il medico di base se sei tornato da un focolaio e hai sintomi

Evita luoghi affollati e rispetta la distanza di sicurezza di 1 metro

Al momento non esiste un vaccino per prevenire la malattia dae la miglior forma per prevenire il contagio rimane evitando l’esposizione al virus. Negli ultimi giorni l’OMS,, ha pubblicato alcuni consigli con dei saluti alternativi al tempo del Covid-19. Basta saluti calorosi e abbracci, secondo l’Organizzazione si possono mantenere rapporti cordiali anche senza le classiche strette di mano! Ecco i saluti creativi e innovativi pubblicati dall’OMS.Dal colpo di gomito al footshake: l’le ha pensate tutte pur di diminuire il contatto fisico tra la gente durante l’emergenza da. I consigli sono stati approvati dalla direttrice delle pandemie dell’Organizzazione,, e ladi Singapore si è occupata di creare le vignette da diffondere sui social. Tra le proposte c’è il colpo di gomito senza sfiorarsi le mani e il footshake, saluto che consiste nell’usare i piedi come le mani e scuoterli a mo’ di saluto. Ecco tutti i saluti nel dettaglio:In questi giorni è importante fare grande attenzione all'igiene senza dare spazio agli. È, perciò, di fondamentale importanza anche seguire indicazioni adeguate. Ecco cosa devi fare: