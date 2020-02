Idee regalo per la pagella: 10 idee tech e non solo

Idee regalo per la pagella: le migliori 10 tra tech e non solo

Nuovo smartphone : l’idea è perfetta se, dopo un anno scolastico intenso e redditizio, chi riceve il regalo desidera un nuovo cellulare. In quale occasione questo regalo potrebbe essere più meritato? Accompagnate lo studente che ha appena ritirato la pagella a prendere un bello smartphone se questa è la sua passione...sarà difficile farlo più felice!

: cho ha preso una bella pagella ama i videogames? Nulla di più semplice allora! Comprategli una delle ultime console uscite o un gioco che sapete piacergli. Se il budget è limitato potete anche lanciarvi sui tanti accessori per console che sono venduti un po’ ovunque, sia nei negozi specializzati che in rete. Smartwatch : il regalo perfetto per gli amanti del fitness e per tutte quelle persone che amano tenere monitorato il proprio stato di salute e il proprio cellulare. Non sbaglierete di certo! Questo regalo è estremamente versatile perché esistono smartwatch per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche.

: lo studente andato super bene ama leggere? Amerà un bel Kindle allora! Il dispositivo permette di leggere libri ovunque portandosi dietro solamente uno schermo. Così come per gli smartwatch anche in questo caso esistono moltissime tipologie di dispositivo a ogni fascia di prezzo. Macchina fotografica : non c’è nulla di meglio che ricevere una macchina fotografica professionale - a seconda del livello dello studente - se si ha la passione per la fotografia. Ci sono moltissimi modelli e basterà informarsi in internet per capire quale sia il più adatto a seconda di chi riceve il regalo.

: il tablet è un oggetto tecnologico super versatile e che può tornare utile in moltissime occasioni. Può fare da smartphone, può fare da computer (esistono tastiere che lo rendono un netbook), può fare letteralmente qualsiasi cosa. Ci sono modelli che si collegano a internet solo tramite Wi Fi o modelli che, oltre a quello, permettono anche di inserire una schedina come quelle degli smartphone avendo così l’abbonamento. Abbonamento al cinema : passiamo ai regali non tech. Chi riceve la pagella p amante del cinema? Esistono appositi abbonamenti che, a prezzi stra convenienti, danno accesso a cinque, dieci o anche più biglietti a chi li riceve.

: se chi riceve il regalo ama andare all’avventura non c’è nulla di meglio di un bel viaggio da qualche parte! I voucher per i biglietti aerei sono sempre ben accetti! Esperienza estrema : quale modo migliore per festeggiare se non fare un’esperienza adrenalinica? Non adatto ai deboli di cuore! Via libera con rafting, bungee jumping e paracadutismo.

: quale modo migliore per festeggiare se non fare un’esperienza adrenalinica? Non adatto ai deboli di cuore! Via libera con rafting, bungee jumping e paracadutismo. Corso: cucina? Cucito? Social media? Fotografia? Esistono corsi per qualsiasi cosa! Regalatene uno che assecondi le passioni di chi lo riceve e chissà che non sia d’ispirazione per intraprendere un percorso di vita!



Il tempo dellenon è poi così lontano! Per celebrare una buona pagella, si sa, nulla è meglio di un! Ma cosa scegliere? Tra viaggi, oggetti tech, esperienze di vita, capi di abbigliamento e libri c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Quali sono ie come si fa a sceglierli? Partiamo da un presupposto: non esiste il regali per la pagella perfetto! Ogni persona ha la propria idea di regalo perfetto e proprio per questo quello per la promozione va creato o comprato su misura a seconda della persona.Vediamo allora dieci idee regalo tra le quali troverete sicuramente quella perfetta per vostroQuali sono leche prendono buoni voti in pagella? Dipende da persona a persona! Vediamo insieme dieci regali che faranno sicuramente felici i destinatari a seconda dei loro gusti. Da dove partiamo? Dalle idee tech!