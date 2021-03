Festa del papà 2021, 10 idee regalo per gli amanti del tech

10. Cuffie o auricolari

9. Lettori ebook

8. Smartwatch

7. Hard disk

6. Powerbank

5. Mouse

4. Rasoio elettrico

3. Macchina per il caffè portatile

2. Giradischi

1. Radio

Mancano pochi giorni allae ancora non hai trovato il regalo adatto per stupirlo? Non preoccuparti, hai ancora un po’ di tempoSe non hai le idee chiare sul regalo più adatto da comprare, noi di Skuola.net ti suggeriamo alcuneche potrebbero rivelarsi il regalo giusto, soprattutto perDel resto, tutti in maniera più o meno consistente, ogni giorno, utilizziamo, quindi perché non pensare ad un regalo inerente proprio a questo tipo di esigenza? Vediamo quali sonoGuarda anche:. Sul mercato è possibile scegliere tra molte tipologie (con il filo, wireless, con o senza microfono, ecc), tra molte marche e prezzi differenti. Utili comeanche per esigenze lavorative, le cuffie sono davvero un oggetto irrinunciabile che si presta ad ogni tipo di utilizzo.possono rivelarsi un oggetto utile e con diversi vantaggi chi ama leggere. Gli ebook infatti, oltre ad essere molto più economici rispetto ai libri cartacei, possono essere sempre portati con sé grazie alla memoria interna del lettore che può dunque di metter su una vera e propria “”.Glisono stati lanciati sul mercato da diversi anni, riscuotendo sin da subito un enorme successo. Utilizzati molto dagliper monitorare i risultati dell’attività fisica, gli smartwatch godono di un apprezzamento esteso anche a coloro che preferiscono avere un orologio intelligente attraverso cuiIl prezzo di questi orologi hi-tech è variabile poiché dipende dalle funzionalità e dalla marca che si scelgono.Guarda il video conPossedereè sempre utile, per questo sul mercato esistono hard disk di diverse dimensioni e quindi di diverso prezzo.Si tratta diche può essere utile sia per immagazzinare file per lavoro sia per raccoglierne altri per utilizzo privato (musica, foto, video, film, giochi ecc).Anche le powerbank sono in commercio da diversi anni e con il tempo le misure e le prestazioni di questi dispositivi sono migliorate, rendendo più efficiente il loro utilizzo.Se il lavoro occupa infatti gran parte della giornata, non sempre si ha l’opportunità di ricaricare il proprio smartphone in qualche sede fisica, per questo le powerbank risolvono il problema offrendoIl mercato ne offre una vasta gamma diverse per potenza, durata e dimensione.Per i papà che lavorano molto con il computer, un nuovo mouse potrebbe essere il regalo ideale. Il mouse rappresenta infatti un accessorio indispensabileSul mercato ce ne sono molti tipi: con il filo, wireless, ergonomici, colorati e persino disegnati con motivi e fantasie originali.Tutti gli uomini, e quindi anche i papà, hanno cura della propria barba. Per questo, un rasoio elettrico è senza dubbio un regalo molto utile: in commercio è possibile scegliere dispositivi conche permettono di, molti dei quali inoltre sono dotati anche die di un design ergonomico.Senza un buon caffè, la giornata non può proprio iniziare. Appena svegli, ancora assonnati, bisogna subito prepararsi per andare a lavoro e un buon caffè è proprio quello che serve per iniziare con energia la giornata! Per questo,che sia in grado di fare un buon caffè in pochi secondi, può essere un regalo utile e gradito.Ancora una volta, in commercio ne esistono molte tra cui poter scegliere in base alla marca, alle funzionalità e al costo.Per gli amanti dele della, il regalo perfetto che unisce questi due mondi è sicuramente il giradischi. In commercio ce ne sono diversi,, che riproducono quelli veri dei decenni scorsi, ma a differenza di questi ultimi, sono dotati dicome la disponibilità dell’per rendere un’ottima qualità del suono.Le radio di ultima generazione sono dotate di funzionalità che risultano molto interessanti per gli amanti della musica.Accanto alla funzione dellain questi dispositivi, le radio possono supportare anchee le. Molte inoltre sono dotate anche dell’per collegare altri dispositivi mobili e dell’per ascoltare