Cosa hanno cercato su Google gli italiani nel 2020?

Le parole più cercate su Google nel 2020

I personaggi più cercati su Google nel 2020

Gli eventi più salienti secondo Google nel 2020

I Fai-da-te più ricercati su Google nel 2020

I significati più ricercati su Google nel 2020

Mentre la fine dell’anno si avvicina, Google come ogni anno ha stilato una classifica delleche hanno caratterizzato il nostro. Attraversoinfatti,ha identificato quelle che hanno destatoSe si considera l’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, non stupisce affatto dunque se la parola più cercata in assoluto sia stata “” e se molte delle altre ricerche abbiano coinvolto parole o informazioni ad essa connesse: “”, “”, “” e la piattaforma per le videochiamate o videolezioni “”. Come Google conferma sulla base dei dati raccolti, il 2020 verrà indubbiamente ricordato come l’anno della pandemia ma non solo, poiché anche, oltre ad aver scosso la coscienza collettiva del Paese, hanno lasciato traccia sul motore di ricerca che ne ha registrato un significativo incremento di ricerche.Guarda anche:Tra le chiavi di ricerca di maggiore tendenza nel 2020, prima fra tutte svetta senza dubbio quella relativa al “” e al significato della parola “”. A queste seguono al secondo posto le “” e al terzo “”, una delle piattaforme online più usate per la didattica a distanza. Anche la quarta posizione è occupata da un sito che riguarda l’apprendimento online, “”, mentre al quinto posto domina la sfera legislativa contrassegnata dalla chiave di ricerca “”, a cui abbiamo familiarizzato da febbraio 2020 ad oggi.Tra le parole più cercate che rappresentanopredominano ovviamente quelle dei. Tra questi il Pibe de Oro “”, recentemente scomparso, e il grande campione del basket, tragicamente morto il 26 gennaio a causa di un incidente in elicottero.Tra gli altri nomi a cui gli utenti hanno detto addio nel 2020, determinando un picco di ricerca, appaiono sicuramente gli attori “” e “” e i musicisti “” ed “”. E ancora, a chiudere la rassegna degli addii, il noto giornalista sportivo “”, la presidente della Regione Calabria “”, stroncata da una malattia incurabile e l’attrice del cast di Glee “”, trovata morta per annegamento a seguito di una gita con il figlio in un lago californiano. Infine, anche la drammatica e ingiusta morte di “” ha destato notevole interesse, determinando a livello internazionale una nuova ondata della protesta "" (definizione ampiamente richiesta su Google) e sensibilizzando quindi la lotta contro il razzismo.Accanto ai nomi dei personaggi scomparsi però, tra i più cercati se ne aggiungono altri protagonisti di difficili e delicate situazioni. Tra tutti primeggia l’ex campione della Formula 1le cui condizioni, a seguito di un tragico incidente con la sua hand bike, dopo mesi risultano ancora critiche. Tra gli altri anche la volontaria milanese "", la cui storia ha suscitato molto scalpore a causa della conversione all’Islam a due anni dal rapimento in Kenya da parte dei terroristi.Tra i più indicizzati anche i nomi degli esponenti politici di maggior rilievo negli ultimi mesi: i due rivali nella corsa alla Casa Bianca "" e "", il nostro Presidente del Consiglio "", il dittatore nordcoreano "", il leader britannico "", la vicepresidente degli Stati Uniti "". Infine, anche la giornalista israeliana "" e l’imprenditore "".Glipiù cercati nel 2020 su Google rappresentano una testimonianza dei fatti più salienti dell’anno. Tra questi troviamo il “”, bruscamente interrotto dall’emergenza sanitaria, e le “” da poco concluse. Tra gli spettacoli che hanno riscontrato notevole interesse ci sono il tradizionale “”, concluso poco prima del lockdown, mentre tra glivengono menzionate le “” calcistiche, l’ “” per quel che riguarda il basket e infine il torneo francese “Roland Garros” per lo sport del tennis.Nell’ambito della politica, spiccano il “” e la “”, mentre come ogni anno, ancora una volta, nel settore del commercio primeggiacon gli sconti del “”.Ancora una volta, anche il fai-da-te ha subito l’influenza della pandemia, soprattutto durante i mesi di lockdown in cui l’intero Paese ha vissuto un momento di smarrimento e di paura senza precedenti. Tra gli oggetti da ricreare a casa i più indicizzati sono stati quelli relativi a tutto ciò che nella prima fase della pandemia risultava praticamente introvabile. Hanno dunque spopolato i tutorial su come fare il “”, le “”, la "", il "", l’"" e il "".In generale nei mesi della quarantena, a causa della chiusura dei negozi e delle attività per la cura della persona come parrucchieri ed estetisti, hanno letteralmente spopolato ricerche riguardanti. Ma non solo, gli amanti del bricolage hanno cercato molto spessoma anche oggetti di più difficile realizzazione come. Anche la passione del pollice verde ha preso il sopravvento con ricerche suiDopo la fine dell’emergenza più stringente, le ricerche degli utenti si sono invece concentrate sue su come attivare lo "", (l’identità digitale divenuta ormai necessaria per accedere ai servizi nazionali online di pubblica utilità). Infine, diverse ricerche hanno riguardato anche le modalità per inoltrare "" e, in ambito culinario, la ricetta per preparare gli "".Cosa significa un determinato termine? È una domanda che l’uomo non smetterà mai di porsi e non stupisce se nel 2020 Google ha riscontrato una maggiore richiesta di significati di parole connesse alla pandemia e al momento storico e sociale che essa ha determinato: che cos’è il “” e chi sono i “”? E ancora, ampiamente ricercati anche la formula pontificia “”, i "", e, connessi con l’emergenza sanitaria, anche lo “” e il “”.