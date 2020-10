Premio Nobel per la chimica: 2020 tutto al femminile

Premio Nobel per la fisica 2020: un’altra donna

che si sono distinte, apportando i maggiori benefici all'umanità per le loroper l'opera letteraria e per l'impegno in favore della pace mondiale. Quest’anno ci sono due importanti novità:Vediamo nel dettaglio chi sono queste scienziate.Il premio Nobel per la chimica, uno dei massimi riconoscimenti in quest’ambito, è stato istituito dal testamento di. E, dopodi questo importante premio,, mentre. All’interno di quelle sette, sono presenti anche le due vincitrici di quest'anno:, “per aver sviluppato un metodo di modifica del genoma”. La loro scoperta, tanto eccezionale da meritare il Nobel,, e di tutti i possibili utilizzi che questa novità potrebbe avere all’interno della medicina e non solo.E proprio premiando questa ricerca tutta la femminile dalla fondazione Nobel arriva un messaggio tanto importante per tutti coloro che credono cheE dopo la premiazione delle due ricercatrici in ambito chimico,. Stiamo parlando di, che ha vinto, insieme ad altri due colleghi Roger Penrose e Reinhard Genzel, “per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria della relatività generale.”Inoltre, come ha fatto notare il Messaggero , non è casuale cheInfatti esse sono la rappresentazione diche è entrata nel mondo scientificoall’avanzamento delle conoscenze umane, situazione cheanche dai premi più prestigiosi di questi settori.