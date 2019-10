Nobel Medicina 2019 al ‘respiro delle cellule’: cosa hanno scoperto gli scienziati

La scoperta vincitrice del Nobel Medicina 2019

Le scoperte pioneristiche sul rapporto tra ossigeno e cellule

Come ogni anno, ancora una volta è stato il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia ad assegnare il premio, diffondendo l’annuncio attraverso i canali Internet e social Network: i vincitori sono stati i tre medici ricercatori William G.Jr, Sir Peter J.e Gregg L.che hanno scoperto ilLa scoperta meritevole del Nobel ha infatti studiatopresente, analizzando come questo aspetto influenzi ‘il metabolismo cellulare e la funzione fisiologica’.L’obiettivo della ricerca è stato quello di dimostrare l’importanza dei livelli di quello che è stato definito come il ‘’ e la loro inevitabilecontrollando da una parte ‘la generazione di nuovi vasi sanguigni e la produzione di globuli rossi ’ e dall'altra ‘il funzionamento del sistema immunitario’.I risultati della ricerca condotta potranno essere anche utilizzati nelle, cercando di sviluppare in laboratorio dei farmaci capaci di arrestare queste patologie, aumentando e diminuendo la quantità di ossigeno, fino a raggiungere il livello giusto per debellarle definitivamente.Ad esempio i tumori si servono dell’attività delle cellule per ‘stimolare la formazione dei vasi sanguigni’ fino a riuscire a ‘rimodellare il metabolismo delle cellule in modo da proliferare efficacemente' e da sfruttare quindi questi processi per poter crescere.è già stata oggetto di studio e ricerca tanto da guadagnarsiriconoscimenti attestati daIn particolare, nel 1931 il medico tedesco Otto Warburg scoprì ‘il processo enzimatico alla base della trasformazione del cibo in energia nei mitocontri’ mentre nel 1938, belga Corneille Jean François Heymans dimostrò come il corpo carotideo ‘regola la frequenza respiratoria captando le concentrazioni di ossigeno nel sangue e dialogando direttamente con il cervello’.Su questasi pongono le ricerche dispiegate nel tempo dei tre vincitori del Nobel 2019In particolare, gli studi disi sono concentrati negli anni sulche in caso di ipossia (bassi livelli di ossigeno) produce un aumento dei globuli rossi, fino a condurlo nella metà degli anni ’90 alla felice scoperta dell’(fattore indotto dall'ipossia), ossia un ‘ponte' fra livelli di ossigeno e le attività del gene Epo.Mentre le ricerche di Semenza e di Ratcliffe si sono per lo più occupate del rapporto fra ossigeno e attività cellulare, l’interesse diinvece si è rivolto allo studio del cancro e in particolare sulla, una sindrome ereditaria genetica che determina un aumento della malattia.Insomma,ha ottenuto risultati così sorprendenti e universalmente utili da far guadagnare loro alla fine, l’ottenimento del tanto agognato