MABASTA: Prima Giornata Nazionale Sport vs Bullismo: chi parteciperà e tutte le info

Sport vs Bullismo: chi vince?

Giornata Nazionale Sport vs Bullismo: i testimonial

Lunedìsarà celebrata la prima edizione della “”, promossa dal Movimento giovanile antibullismo “”, per dire basta alla moda di attaccare e insultare sia su internet che fuori. Per questo sono scese in campo ancheper patrocinare questa importante iniziativa.Ovviamente, a causa della situazione pandemia attuale, la giornata di celebrazioni contro il bullismo e in favore dello sport, senza appuntamenti dal vivo, ma non per questo meno attiva e coinvolgente. Infatti l’iniziativa si svolgerà, federazioni, squadre, ma anche semplici cittadini, giovani e non. Il messaggio che i post faranno passare si può sintetizzare in “”. “Mai e poi mai avrei pensato di poter contare su tante Federazioni e tanti campioni – ha confessato Mirko Cazzato, 19 anni, team leader di MABASTA – siamo partiti da una semplice idea e, man mano che giungevano patrocini e partecipazioni, ci siamo resi conto di aver dato vita ad una cosa bellissima, abbiamo interagito con dirigenti e responsabili del Coni, di Sport e Salute, della Figc, di Federazioni e di Leghe. Data questa esperienza, ho l’impressione di essere cresciuto 3 anni in soli 20 giorni.” Scopriamo insieme quali saranno i profili da seguire lunedì 22 febbraio 2021.Lunedì 22 febbraio saranno molti i profili social di atleti italiani a portare il messaggio contro il bullismo e in favore quindi dello sport. Vediamo quindi insieme quali sono i profili social da tenere d’occhio lunedì: oltre alla, insieme a tutte le squadre del campionato BKT, arriveranno messaggi da parte di(centrocampista della Roma, della nazionale italiana e della nazionale Under-21),(centrocampista dello Spezia e della nazionale Under-21),(campionessa paralimpica, record del mondo dei 100 metri),(judoka italiana, medaglia d'argento a Rio de Janeiro 2016), Massimiliano Piffaretti (campione italiano di Wakeboard, eletto Atleta dell’anno 2019 dalla rivista AllianceWake), Federica Tonon, Nadia Centoni, Samuele Papi e Valerio Centoni (campioni, ex nazionali e coach di Pallavolo), Caterina Venturini (multi campionessa del mondo di bocce), Gianluca Formicone (campione del mondo di bocce e Medaglia d’Oro al Valore Atletico), Desirèe Costanza, Matteo Mana, Francesca di Folco e Mirko Garavaglia (campioni di bocce), fortissima la sensibilità dai campioni di judo, lotta e karate come Alice Bellandi, Manuel Lombardo, Lorenzo Agro Sylvan, Daigoro Timoncini, Frank Chamizo, Aurora Campagna, Simone Marino, Gianluca De Vivo, Viola Lallo. Molte anchedelle moto, tiro con l’arco, sport invernali paralimpici, basket paralimpico, rugby, baseball e softball, vela e molti altri. Insomma, tuttitramite storie, post e live per diffondere il più possibile le celebrazioni della Giornata Nazionale Sport vs Bullismo.