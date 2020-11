Monopoly compie 85 anni: due edizioni speciali per festeggiare il gioco da tavolo più amato di sempre

85 anni di Monopoly: le novità per l'anniversario

Il popolare(prodotto da Hasbro) per tutta la famiglia, che simula la vita di un immobiliarista alle prese con tasse, case e alberghi, è nato nel lontanonegli Usa. Con le sue regole coinvolgenti e il suo stile unico,è riuscito ad affermarsi come il gioco da tavolo per eccellenza capace di appassionare un miliardo di giocatori in tutto il mondo.Considerato ormai un vero e proprioche è riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nellainfluenzando cinema, moda, design e chiaramente videogiochi, nei decenni Monopoly è rimasto sempre fedele a se stesso pur evolvendo e adattandosi ad altri fenomeni del momento.Realizzato ine in, quest'anno Monopoly festeggia il suocon: il lussureggiantee il rivoluzionarioIlè una versionedel gioco che ripropone in chiave glamour gli elementi caratteristici del suo concept, conche rappresentano la bella vita: una macchina da corsa, occhiali da sole, uno yacht, una cravatta a farfalla, un jet, un elicottero, un orologio da polso e un cappello a cilindro.Ma la, definita "rivoluzionaria" dagli stessi creatori, è senz'altro. In questa edizione lee vengono premiate le sconfitte. Con la Rivincita dei perdenti, infatti, pagare l’affitto o andare in prigione, al contrario dell'edizione classica, fanno guadagnare punti speciali utili ad assicurarsi la vittoria. Le storiche seccature si trasformano in veri colpi di fortuna, a cominciare dagli Imprevisti. Per la gioia di tutti quelli che andavano sempre in bancarotta e che adesso potranno approfittarne per festeggiare, perché è “la rivincita dei perdenti”:Gianluca Daluiso