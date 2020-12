Pachamama, il gioco da tavolo "green" da regalare a Natale

Il gioco da tavolo al servizio dell’ambiente: Pachamama

Stanco delle partite a briscola o dei soliti Monopoly e Risiko?, il gioco da tavolo che consente ai partecipanti di. ZeroCO2, società benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale in collaborazione con Flowe, Perpetua, Eco Store e ancora Acquainbrick, Biorfarm, Comparte, Maganetti, MiMoto, U-Earth e noi di Skuola.net, ha lanciato il suo gioco da tavolo green: scopriamone di più.Pachamama è un gioco, che tratta la crisi climatica e i modi di affrontarla prima che sia troppo tardi. Lo scopoInfatti proprio la parola Pachamama è un, in quanto nell’antica lingua inca indicava la madre terra, la dea della fertilità, dell’agricoltura e della vita. “Il gioco - racconta Nicolò Pesce, responsabile della comunicazione di zeroCO2, - nasce dalla volontà di aggiungere nuovi contenuti alla nostra comunicazione, per sensibilizzare sulla sostenibilità, sperimentando nuovi canali e nuovi target.” Ma come si gioca?Il gioco, adatto per i ragazzi daisi sviluppa in 10 turni che equivalgono a 50 anni sulla Terra.e ha a disposizione diverse azioni, sotto forma di carte, da poter attivare ad ogni turno. Tutte le azioni hanno, ladei singoli giocatori deciderà l’andamento del gioco.. Solo se si riuscirà a tenere. Tra le carte del gioco, poi, troverai una bella sorpresa che riguarda Skuola.net. Dunque un bellissimo regalo, soprattutto visto che il Natale si sta avvicinando!Ma c'è un altro motivo per giocare a Pachamama, oltre al divertimento e alla sensibilizzazione alle tematiche verdi. Infatti, è stato piantato un albero in Guatemala per ogni scatola prodotta e, chi riceverà il gioco, potrà seguire la crescita del suo albero attraverso aggiornamenti fotografici periodici.Il gioco è acquistabile a partire dal 3 dicembre, in prevendita fino al 14 dicembre. E' possibile acquistarlo online cliccando qui e nei negozi Eco Store come punto di vendita offline. Il prezzo è di 50,00€ e comprende:Nicolò Pesce, responsabile della comunicazione di zeroCO2, ha spiegato anche l’idea dietro: “Tutti abbiamo visto più volte le immagini iconiche dei cambiamenti climatici, tutti ci siamo emozionati di fronte alle immagini agghiaccianti della perdita della biodiversità, dello scioglimento dei ghiacciai, delle tante irregolarità del clima. Eppure nessuna di quelle immagini è stata in grado di cambiarci, né come società né come persone tanto quanto Greta che con i suoi sit in e le sue parole taglienti ha contribuito più di ogni altra cosa ad aprirci gli occhi. - HaNicolò Pesce e ha quindi continuato - Con Pachamama non vogliamo di certo cambiare il mondo né salvarlo. Piuttosto portare un contributo piccolo, ma speriamo significativo, utile a far capire le dinamiche del riscaldamento globale da una prospettiva completamente diversa, facendo provare in prima persona gli scenari che innescano le singole scelte. La crisi climatica non è un gioco, è piuttosto la sfida del secolo!”.