Dpcm, dirette di Conte e vaccini: arriva il gioco da tavolo della pandemia

“Dpcm - il gioco” è il nuovo gioco da tavolo sulla pandemia

Come si gioca al gioco da tavolo della pandemia?

Il gioco politicamente scorretto sulla pandemia

Il 2020 è un anno che non dimenticheremo tanto facilmente, sono successi centinaia di momenti che ognuno di noi ricorderà per molto tempo: e allora perché non farne una metà tra monopoli e il gioco dell’oca? Questa la divertente idea venuta a un romano in una serata costretto a casa dal coprifuoco. Ma scopriamone di più.Il folle quanto geniale gioco da tavolo sulla pandemia è opera di, che ha raccontato ad Agi.it la nascita della sua simpatica idea: “Una sera, costretto a casa come tutti dal coprifuoco ho messo su carta l’idea di rivivere le stranezze del 2020 con un gioco a caselle, tra Monopoli e gioco dell’oca e quindi ne ho curato anche la grafica”.E dunque ecco che ha creato un cartellone nel quale ha raccolto tutto, partendo dallo, la prima casella del gioco, passando per i vari bonus, i “ce la faremo” e persino per leMa quindi una domanda sorge spontanea: come si gioca? Il gioco non è altro che un vero e proprio, dotato di pedine e con un tabellone nel quale sono presenti i principali momenti del 2020. Lo scopo del gioco? Riuscire a conquistare tutte: mascherina, amuchina, autocertificazione, bonus 600 euro, bonus vacanza, bonus monopattino, ristoro e vaccino, solo così si potrà raggiungere la vittoria. Ma ad ostacolare o agevolare il percorso del gioco scenderanno in campo i variche comprendono le dirette di Conte, le esternazioni dei virologi e pure quelle dei no vax, che con la carta del “Mi ha detto mio cugino che nei vaccini ci sono i microchip per controllare la mente” fa perdere il bonus per l'inoculazione.Ovviamente Fabrizio ha tenuto a precisare come il giocosia stato ideato solamente a, e ha quindi puntualizzato: “Mi sono tenuto lontano da morti, malattie, ospedali, terapie intensive, il mio gioco è una parodia di tutto quello che è successo a margine della pandemia, nato dalla voglia di esorcizzare questo periodo - sottolinea Iozzo - Non è una mancanza di rispetto per chi ha perso i propri cari (ne conosco tanti) o il lavoro (ne conosco tantissimi). Io stesso, da partita Iva per forza a contatto con altre persone, vivo male questo periodo, sono l’ultimo al mondo che vuole sminuire un problema così grande”. Purtroppo, dato il momento e le restrizioni ancora in vigore, a questo gioco da tavolo non, per ora, e anche su questo aspetto è intervenuto Fabrizio a sottolineare che: “È proprio uno dei motivi che mi ha spinto a farlo: in un periodo storico dove non si può socializzare e stare con gli amici, ho creato un gioco che riaccende la speranza di poter riorganizzare qualche cena con un po’ di gente divertendosi a rivivere casella dopo casella l’anno, da gennaio 2020 a dicembre, scherzando sui personaggi venuti alla ribalta e sulle loro dichiarazioni”.