A 10 anni genio da Guinness dei Primati: risolve 196 operazioni matematiche in 1 minuto

Nadub Gill entra nei Guinness World Records a soli 10 anni

Fonte foto: Guinness World RecordDall’Inghilterra arriva l’incredibile storia di, un bambino di origine pakistana che ha conquistato ila soli 10 anni. Il suo talento? È riuscito ad effettuare, circa 3 al secondo. Nadub aveva già stupito la scuola con la sua abilità durante le competizioni di matematica annuali e dopo questo traguardo ha semplicemente affermato: "Più ti alleni, più migliori”.Ecco la sua storia.È diventato virale sui social media il video dinel quale risolveva problemi matematici alla velocità della luce. Gill, che proviene dale che frequenta la scuola elementare di, ha battuto il record su un'app online per l'apprendimento delle tabelline matematiche chiamata “” durante il periodo di isolamento determinato dall’. Questa applicazione è proprio nata grazie alla collaborazione con ilper trovare il miglior giocatore. I risultati del giovane talento? Gill ha segnato 196 in 60 secondi, più di 3 risposte al secondo. Dal giorno di pubblicazione il video ha raccoltoe innumerevoli commenti che lodano il ragazzo per le sue capacità. Alha raccontato con entusiasmo l’esperienza: “Sono molto elettrizzato ed entusiasta di aver raggiunto questo titolo. È come un sogno!.Sono grato alla mia scuola e ai miei insegnanti, che mi hanno incoraggiato a provare a battere questo record. Mi hanno incoraggiato molto e penso che abbiano avuto un ruolo importante nel mio successo". La famiglia conosceva già le abilità del figlio: la madre ha raccontato che quando fa i compiti a casa incomincia sempre da quelli di matematica! La didascalia del video dice:"Complimenti a Nadub per essere il più veloce di sempre a TT Rock Stars!". Eccolo qui!