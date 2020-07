Miss Mamma Sorriso, chi è che la creator da 1.3 milioni di followers su TikTok

L’intervista alla mamma influencer più seguita sui social

Fonte foto Instagram A sfatare il mito delle mamme esaurite dai figli, ci ha pensato lei,, mamma diche, conha deciso di rimettersi in gioco caricando sui principali social molti video che la ritraggono alle prese con i figli nella suaLa positività e l’allegria che trasmette in tutti i suoi video, negli ultimi mesi le hanno fatto conquistare molta popolarità, rendendola una vera e propriaSoltanto nell’ultimo mese e mezzo, infatti, i suoi profili die dihanno registrato rispettivamente un aumento di ben 300k e di 100k. In particolare, suvanta il primato di esserecon i suoiL’attività di babysitting svolta da Vanessa nella vita reale l’ha sicuramente aiutata a gestire con ironia la crescita dei suoi figli, dispettosi e sempre pronti a creare insieme a lei. Ma scopriamo di più su questa creator che sta spopolando sui social.Guarda anche:Ma chi è davvero Vanessa Padovani e quali sono i segreti del suo successo? Conosciamola più a fondo nell’intervista che la mamma influencer più seguita sui social ha rilasciato in esclusiva a Skuola.net.Miss Mamma Sorriso ha un significato ben preciso, quando ho aperto l’account Tik Tok ho pensato di utilizzare questo nome perché un paio di anni prima partecipando ad un concorso dedicato alle mamme avevo vinto questa fascia nazionale.Sono molto legata a questo nome...la solarità, l’energia e la positività rispecchiano moltissimo il mio carattere.Le potenzialità di Tik Tok sono molte, concede ampio spazio alla creatività, trovo fantastica l’idea di poter associare video ad effetti sonori e musica, la durata dei video è di 60 secondi al massimo perciò è davvero alla portata di tutti coloro che vogliono condividere le proprie passioni, talenti o soltanto divertirsi nel proprio tempo libero.Onestamente la prima volta che ho scaricato l’app non mi sarei mai aspettata di arrivare fino a questo punto, quando mio figlio Alessio mi chiese di fare i primi video non ci potevamo immaginare che da lì a poco ci saremo ritrovati con centinaia di migliaia di followers.Sono sempre stata una persona molto creativa, sognatrice, con una forte passione per i bambini e forse questo carisma è quello che mi ha portato qui oggi.Sono sempre stata attiva sui social, prima di Tik Tok occupavo le mie giornate a riempire la mia famiglia di foto, immortalando ogni momento insieme...mi hanno sempre dovuta sopportare!Sono molto legata a tutti i miei video... se devo dire la verità non c’è un video in particolare che mi ha dato più soddisfazione, posso dire che quello con più visual in assoluto ne ha 13M e 1,8 M di like e che ...fa molto ridere!Comunque quando ho tempo adoro riguardarli tutti!Video che non farei mai?Considerando la mia incapacità nel ballare direi che finché potrò evitare lo farò…l’ultima volta che ho provato ad imparare qualche mossa di un balletto ho impiegato mezza giornata...che fatica!