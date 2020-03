I videogiochi a cui puoi giocare gratis durante la quarantena

Le pietre miliari dei videogiochi

Videogiochi per combattere lo stress

I migliori giochi sulle app

• Lucky Looter: si posizione fra le ultime uscite dei giochi di avventura e ha come protagonista un ladro che ha il compito di raccogliere quanto più denaro possibile.

• Fury Wars: si tratta di uno sparatutto che sostituisce le tradizionali armi da fuoco con originali pesci esplosivi, unicorni e tridenti.

• Lama d’avventura: è invece un gioco di avventura in cui il lama protagonista di nome Pablo, si muove all’interno di un tempio, alla ricerca di tesori in esso nascosti.

• Love Hue: è il gioco perfetto per rilassarsi concentrandosi solo su tesserine di colori da spostare per creare la giusta scala cromatica, diversa in ogni livello.



Sono molte le persone in cerca di qualche passatempo nuovo e magari divertente con cui trascorrere in modo leggero e per quanto possibile spensierato le lunghe giornate a casa.Dopo aver sperimentato le ricette più strane, aver divorato pagine di libri, aver pulito ogni millimetro della propria casa, aver esaurito le serie tv preferite e aver dato libero sfogo ai più disparati tutorial online, cos’altro ci si può inventare per occupare il tempo a casa? Beh, sicuramentein questo senso! Certo, non tutti possiedono console o videogiochi, a causa del costo, a volte molto elevato, che questo tipo di svago richiede.Per superare quindi tutti questi ostacoli e per allietare la quarantena di tutti, appagando, diversihanno deciso di metterne a disposizione molti, del tutto gratuitamente; i gamer più nostalgici saranno appagati nel trovare proprio su queste piattaforme, molto semplici da utilizzare, alcuni dei videogiochi che hanno scritto la storia proprio su diverseInsomma, il panorama deiin questi giorni risulta notevolmente arricchito di tanti titoli interessanti e divertenti, capaci di raggiungere eGuarda anche:Il sito, come suggerisce anche il nome, rappresenta un vero e proprioche raccoglie una vasta gamma diche hanno segnato indiscutibilmente il panorama mondiale dei giochi interattivi, aprendo la strada a tutti quelli successivi di. Tra i titoli disponibili sul sito che rappresentano veri e propri apripista si possono incontrare(1983),(1989),(1981) e(1997).Un altro sito che in modo analogo offre un ricco assortimento di videogiochi significativi da gustare online è Retrogames , in cui è possibile fare un salto negli anni Novanta e rivivere le avventure del miticoe della velocissima volpe blu. Sono presenti inoltre molti altri titoli imperdibili tra cuiTra i vari impegni giornalieri di studio e di smart-working, cosa c’è di meglio a fine giornata di concedersi un po' di tempo per rilassarsi davanti ad un gioco online? La fatica e lo stress lavorativo sembrano non arrestarsi affatto in tempo di quarantena, per questo è importante ritagliarsi dei momenti di, liberando il cervello da impegni e problemi lavorativi o di studio. Uno dei modi migliori per riuscirci potrebbe dunque essere quello diAd esempio, il tuo capo ti ha caricato di lavoro o ti ha trattato male?allora è il gioco che fa per te dato che permette di lanciare guantoni o oggetti di vario tipo contro un bersaglio particolare: proprio il prototipo di un capo di ufficio brontolone e insopportabile!Sei amante degli autoscontri e, anzi, li consideri un modo per sfogare lo stress? Allora non puoi perderti, gioco in cui il proprio avatar, seduto su una sedia mobile, deve cercare di rimanere all’interno di una piattaforma. Come? Evitando i colpi degli altri avversari e cercando di farli cadere a loro volta.è invece il gioco per chi ha sempre sognato di diventare un re! Dopo aver ucciso il re in carica e aver preso il suo posto infatti, l’avatar dovrà riuscire a sopravvivere stando attento ai loschi cortigiani che cospirano per tramare la sua stessa uccisione.Per chi preferisce averesono davvero tantissime le possibilità che le innumerevoli, disponibili sia susia su, mettono a disposizione.Tra i titoli di maggiore successo internazionale con milioni di utenti attivi ogni giorni, si trovano sicuramentema la lista potrebbe arricchirsi di tante altre voci.A parte questi famosi giochi scaricati diffusamente in tutto il mondo, ce ne sono altri meno conosciuti ma che potrebbero rivelarsi altrettanto interessanti per alcuni tratti originali con cui rivisitano i tradizionali generi.