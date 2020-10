Coprifuoco: quale autocertificazione serve per uscire?

Coronavirus: ritorna l’autocertificazione in alcune regioni

Coprifuoco: le disposizioni in Piemonte e Liguria

I nuovi contagi rilevati dai tamponi somministrati in questi giorni sull’interno territorio nazionale confermano che pe rtornare alla normalità occorrerà ancora del tempo. Così per evitare l’ulteriore diffusione del virus e far fronte alla delicatail Governo e le Regioni hanno deciso di emanarecon nuove e importanti misure.Non ultimo è il ritorno dell’, usata dagli italiani fino al mese di maggio. Per chi sarà necessaria e per quali circostanze? Te lo spieghiamo in questo articolo.L’non è ancora cessata ed è fondamentale seguire leper evitare l’ulterioredel virus. Tra le novità emerse in questi giorni risalta il ritorno dell’, il modulo che gli italiani dovevano compilare in pienoper giustificare ogni spostamento. La misura, però, non riguarda tutte le regioni: per ora è diretta solo a chi risiede in. L’autocertificazione, inoltre, non serve sempre: è obbligatoria solo dopo ilindetto dalle regioni. Cosa significa? Si potrà rompere ilnegli orari appena indicati solo per motivi urgenti, dunque die altre. Analogamente a quanto successo negli scorsi mesi, chi effettuerà gli spostamenti dovrà categoricamente indicare anche lae la. Per ulteriori motivazioni da inserire e modalità di controllo delle forze dell’ordine ildarà altrepiù specifiche. È certo, ad ogni modo, che pernon si dovrà indicare nello specifico se ci si sta recando da una persona in particolare.Al momento, l’istituzione del coprifuoco interessa unicamente solo le regioni. Tuttavia, in altre regioni sono in atto delle. È il caso dellache ha pianificato dei- da indire, dunque, in singole zone – e del, che sul modello della Lombardia, ha deciso ditutti i centri commerciali. Non ultima, infine, la decisione della città didi stabilire dei coprifuochi in bendella città. Al momento non è stato ancora approvato nulla ma la decisione potrebbe essere influenzata dall’