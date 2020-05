Fase 2, la nuova autocertificazione: ecco il modulo pdf da scaricare

Fase 2: quali sono gli spostamenti consentiti

La tanto attesa fine della quarantena vera e propria è finalmente giunta: da oggiinizia infatti la, nella quale le misure di sicurezza, pur sempre vigenti, si allentano leggermente, permettendo il rientro in molti posti di lavoro e soprattutto le visite ai propri affetti stabili., come più volte ribadito dal Presidente del Consiglio Conte" in quanto la pandemia non è ancora finita e il rischio di diffusione del contagio è ancora reale e molto alto.Per questo, gli spostamenti continueranno ad essere consentiti soltanto perin cui però, a differenza della Fase 1, rientrano anche bisogni dinei parchi pubblici e nelle ville comunali ma soprattutto le, compresi dunque i fidanzati.In ogni caso, continuerà ad esseretra due o più persone, sia all'interno delle mura domestiche sia all'aperto; sarà obbligatorio inoltre indossare, mantenendo sempre laGuarda anche:Nonostante il graduale allentamento delle restrizioni, lungo le grandi arterie cittadine e le reti autostradali, permarranno. Per questo, sarà comunque necessarioin cui si dichiara il motivo dello spostamento.Ilsul proprio sito ha reso dunque disponibile e scaricabileIl Ministero ha comunque specificato che rimane valido anche il modulo precedente se si barrano le voci non più attuali. Inoltre, come di consueto, se non si possiede l'autocertificazione, il modello cartaceo sarà fornito dalle stesse forze dell'ordine e dovrà quindi essere compilato al momento dell'eventuale controllo.