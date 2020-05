Fase 2, cosa cambia dal 18 maggio: stop autocertificazione e sì alle visite agli amici (forse)

Stop all’autocertificazione e via libera alle visite agli amici: fase 2 dal 18 maggio

Dal 18 maggio maggiore libertà di movimento nella stessa regione

In queste ore si sta parlando solo di come, che dalla settimana prossima entrerà ancora più nel vivo. Infatti: dai bar, ai ristoranti, passando anche per i tanto agognati. E con le nuove libertà che sembrano essere a portata di mano,, nonché una possibile apertura sugli incontri con gli amici: scopriamone di più.Il governo nelle ultime oredi negozi, bar e ristoranti, a partire dal, lasciando. Ma tutto ciò sarà più concreto a partire, quando saranno disponibili a tutti. Tuttavia, prima della verifica con i dati alla mano, si sta iniziando a pensare a come potrà essere la vita dal 18 maggio: si pensa ad ampliare la libertà di spostamento dei cittadini, e così permettendo anche le visite, oltre che ai beneamati congiunti, anche agli, senza comunque dimenticare le misure di sicurezza e la distanza da tenere tra le persone non conviventi, senza contare che anche gli assembramenti sembrano essere ancora vietati.Quindi si potrà dire, dal 18 maggio un po’ ovunque in Italia. Questo permetterà di avere, anche se si dovrà rimanere. In questo modo saranno anche autorizzati i trasferimenti, ma sempre all’interno della regione di residenza. Inoltre sembrano, tuttavia qualsiasi tipo di assembramento al chiuso, comprese le cene al ristorante, che potrebbero essere permesse solo se si è conviventi, sono ancora vietate. Ma è ancora, giorno che deciderà come le regioni dovranno affrontare le riaperture, per ora previste per il 18 maggio.