Natale: 10 regali utili al tempo del Covid

Regali al tempo del Covid: 10 consigli

Saturimetro

Mascherine originali

Giochi di società a distanza

Cuffie per la DaD

Regali informatici

Strumenti per la cucina

Abbonamenti a servizi streaming

Attrezzi per lo sport a casa

Libri ed ebook

Gift card

Lesono sempre più vicine e il tempo per fareinizia a scarseggiare. L’ha senza dubbio influenzato le nostre vite, cambiando le nostree rinnovando i nostri di. Quindi perché non fare deial tempo del Coronavirus? Per riuscire nell’impresa abbiamo pensato di aiutarti elaborando una lista dipronti per esser messi sotto l’È tempo di fare! Il conto alla rovescia per ilsta per essere avviato e in molti non hanno ancoradi cosa regalare a familiari, amici e parenti. Natale è da sempre stato sinonimo die dopo l’è giusto staccare la spina da impegni scolastici e lavorativi e dedicare delai propri cari. Se stai pensando di fare deie allo stesso tempo, ti consigliamo di pensare a qualcosa che possa servire proprio in questi tempi di emergenza. Per questo abbiamo pensato di elaborare una lista con dei consigli di regali al tempo del Covid. Cosa aspetti a vederla? Vediamo insieme cosa potresti mettere sotto l’albero.Come primo regalo utile in tempi di Coronavirus, ti suggeriamo di regalare ad una persona cara un. Ma che cos’è? Il saturimetro è un piccolodivenuto ormai indispensabile dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19. Serve a rilevare lanel sangue e dunque la sua. Il suo prezzo nei principali e-commerce oscilla tra i 15 e i 40 euro.Vorresti fare un regalo ad unae sempre alla? Ti consigliamo di regalarle un set di mascherine originali con. Prima di procedere nell’acquisto ti rammentiamo che è fondamentale comprarea proteggere dal. Il prezzo dei set nei principali e-commerce oscilla tra i 10 e i 20 euro e varia a seconda delle marche e della quantità.Dalle indiscrezioni sul nuovo Dpcm si evince che il. In ottemperanza alle misure restrittive per evitare l’ulteriore diffusione del, infatti, è quasi certo che non si potrà festeggiare ilcon gli amici. Per ricreare l’ti consigliamo di regalare ai tuoi amici ladei giochi da tavolo.L’ci ha mostrato nuovi modi per riadattare la nostra quotidianità attraverso la. Ma come si fa quando non si hanno gli strumenti giusti? Come regalo di Natale utile e innovativo, ti consigliamo dunque di regalare un, indispensabili durante il periodo di, le sessioni dio di. Il prezzo nei principali e-commerce oscilla tra i 10 e i 40 euro e varia a seconda delle marche.Come anticipato nel punto precedente, laha rivestito un ruolo fondamentale dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus. Nellee nellesi è prontamente passati alla didattica a distanza e neglialloche hai a disposizione, ti consigliamo dunque di fare dei, valutando la scelta tra pc, tablet e smartphone. Il prezzo varia a seconda dei prodotti che intendi regalare.Si sa, ilè anche un’occasione per dedicarsi allae sfornare piatti prelibati per i propri cari. Perché dunque non pensare a regali per la cucina? Iche potresti acquistare sono infiniti: daper impastare, dainnovativi a sempliciper la cucina. Il prezzo varia a seconda dei prodotti che intendi regalare.Come provato durante i mesi di lockdown, lee lasono degli ottimi alleati contro la noia durante il tempo libero. Per questo ti consigliamo di regalare a familiari o amici deglialle principali. Il prezzo varia a seconda della piattaforma: un abbonamento mensile costa in media 10 euro.Dopo l’ultimo Dpcmhanno dovuto abbassare la saracinesca fino a data da destinarsi. Perché non approfittare del Natale per regalare a familiari e amici dediti alla palestra degli? Il prezzo varia a seconda dei prodotti che decidi di regalare.Durante il periodo natalizio ci sarà anche del tempo per dedicarsi al. Un buon libro, infatti, è un ottimo alleato per sfuggire momentaneamente dalla realtà e. Per questo ti consigliamo di pensare a libri o ebook come regalo adatto ai tempi del Covid.Se non sai proprio cosa regalare per ilma conosci ladel ricevente, ti consigliamo di procedere con l’acquisto di uno. In questo chi la riceverà potrà acquistare in autonomia. Puoi scegliere tra diversi tagli, generalmente dai 15 euro in su.