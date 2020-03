Decreto 22 marzo coronavirus: cosa chiude, cosa no e cosa cambia

Decreto 22 marzo coronavirus: aperti tutti i servizi essenziali

Fonte foto FacebookLa situazione provocata dal COVID-19 ha spinto il Governo ad attuareper contrastare l’espandersi dell’epidemia. E così, dopo l’annuncio in diretta Facebook di sabato sera, ieri il Premier Giuseppe Conte ha firmatoAll’interno un allegato che contiene l’elenco di tutte quelleperché ritenute essenziali.Non solo, il decreto contiene anche alcune misure per quanto riguarda la mobilità delle persone. Cerchiamo di capire insieme cosa cambia con il nuovo DPCM.Guarda anche:Continueranno ad esseree quindi legate al settorea quellocompresa la fabbricazionema anche quello dellae dell’acquacoltura. Attive anche laoltre alleassicurative, finanziarie e i corrieri. Non sono intaccati nemmeno i servizi di vigilanza privata oltre alleRimarrannocosì come l'intera filiera dellafino aiOltre allecomunque, continueranno ad operare anche i, nonostante ci sia stato lo stop a Lotto e scommesse. Le famiglie, invece, potranno continuare ad avere colf e badanti conviventi e a servirsi del portiere di condominio. Scorrendo poi la lista contenta nell’allegato al DPCM compaiono, tra le attività che continueranno ad operare, anche iche dovranno però rispettare le regole sulle distanze e gli obblighi per quanto riguarda mascherine e guanti.Previste anche laLe produzioni di gomma, materie plastiche e prodotti chimici non saranno interrotte, così come le raffinerie petrolifere non verranno fermate. Continueranno ad operare anche ledi riscaldamento e di condizionatori, oltre che alle diverse forniture: dall'energia elettrica all'acqua al gas. RimangonoPer quanto riguarda larimangono aperti gli esercizi legati allaovviamente sempre rispettando gli obblighi sulla sicurezza. Continuerà ad operare l’Inps, così come l’Per quanto riguarda l’industria tessile potrà sì operare, escluso però il settore dell’abbigliamento.Non solo le attività, il Governo ha voluto attuare unal'intento è quello diSalvo alcune eccezioni sono quindicome specificato nel DPCM “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Basta quindi a flussi di massa, soprattutto di studenti, verso le regioni di origine come accaduto nelle settimane passate.Ecco il DPCM nel dettaglio: clicca qui

