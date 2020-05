Fase 2, coronavirus e aria condizionata: cosa sapere e quali sono i rischi

Come si propaga il Covid-19? Parola al virologo

L’aria condizionata può veicolare il Covid-19?

Andando incontro all’estate, almeno fino al vaccino, con il. Infatti questo non scomparirà, almeno non del tutto, per i prossimi mesi,. In queste ultime ore però si sta affrontando un tema molto delicato:Ne ha parlato al Corriere della Sera , il virologo e, Fabrizio Pregliasco, scopriamo quali sono i suoi avvertimenti.Il virologo Pregliasco dalle pagine del Corriere.it chiarisce alcune nozioni fondamentali sul, spiegando che: “che starnutisce, parla o tossisce, ma un conto è rilevare il genoma del virus, altro è capire se sia ancora vitale e in grado di infettare qualcuno. Gli studi in questo senso non sono facili, perché dovrebbero essere condotti contagiando esseri umani: non ci sono riscontri. Ad ora si sa chesopra i 5 micron emessi da un malato, ma ci sono anche i droplets più piccoli (aerosol) e si deve ancora stabilire quale carica virale abbiano quando sono sospesi in aria. Le indicazioni dicono che il rischio maggiore è laCon il caldo che avanza e con le attività che riaprono, una domanda che sta iniziando a sorgere. Il virologo ha cercato di rispondere anche a tale quesito, affermando che: “In alcuni casi l’aria condizionata favorisce il ricambio d’aria perché immette aria pulita dall’esterno. Gli impianti industriali a doppia mandata (una pompa per l’afflusso d’aria e una per il deflusso) in questo senso sono i più sicuri ed è bene tenerli sempre accesi (in contesti di comunità come gli uffici). Ilrespiratorie a maggior distanza, ma l’energia cinetica, oltre a spingerle, le abbatte prima al suolo, soprattutto quelle più grosse. L’importante èed effettuare la periodica manutenzione degli impianti. In casa la normaleè sufficiente, ma non deve mancare la ventilazione degli ambienti con l’apertura delle finestre, perché gli impianti casalinghi con gli split riciclano l’aria interna.”