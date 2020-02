Coronavirus: sintomi e misure generali di prevenzione

• Lavarsi le mani;

• Coprire le vie aeree quando di tossisce o si starnutisce;

• I fazzoletti di carta, una volta usati, devono essere gettati nel cestino;

• Fare attenzione all’igiene delle superfici;

• Evitare contatti con soggetti in stato influenzale.



Coronavirus: indicazioni per gli studenti di ritorno dalla Cina o a contatto con soggetti affetti

• Chiamare il 1500, il numero verde del Ministero della Salute, oppure i Centri Regionali di riferimento;

• Indossare la mascherina per coprire le vie aeree;

• Evitare contatti stretti e prolungati con altri soggetti per evitare qualsiasi tipo di contagio.



Misure da adottare nei viaggi di istruzione verso le zone cinesi colpite dal Coronavirus

• Non recarsi presso i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi;

• Evitare contatti ravvicinati con soggetti che presentano sintomi a carattere respiratorio;

• Lavare di frequente le mani;

• Contattare l’Ambasciata o il Consolato per ogni necessità;

• Rivolgersi subito ad un medico se, durante il soggiorno nelle aree a rischio, si contraggono sintomi nelle vie respiratorie.



Ilper far fronte alla crescente emergenza del, a poco più di un mese dalla segnalazione da parte della Cina all’, ha emanatoche maggiormente sono soggetti aIn essa sono contenute tutte le principali indicazioni da seguire perSulla base dei casi riscontrati, l’di questa particolare e fino ad ora sconosciuta infezione che colpisce le vie aeree, è stato identificato nella, nella, mentre i pochi e sporadici episodi riscontrati in altri Paesi, sono risultati proprio quelli che nelle ultime due settimane hanno compiuto un viaggio proprio nelle stesse zone cinesi colpite dal virus.Guarda anche:Il nuovo virus che sta terrorizzando la popolazione mondiale si manifesta come, trasmissibile attraversopiù comuni attraverso cui si manifesta ed è riconoscibile sonoDato chenon si tratta di una vera e propria emergenza. Per questo, per garantire una serena continuazione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, il Ministero ha stilato una lista dei comportamenti consigliati per prevenire le comuni infezioni respiratorie:Per tutti, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario aggiungere alle misure precedenti, altrese si verificassequali tosse, febbre e difficoltà respiratorie.Qualora infatti si riscontrasse una sintomatologia affine a questa, assolutamente necessario:Infine, gli studenti a cui la comunità sanitaria abbia comunicato di, devono assolutamente contattare il numero 1500 o il numero dei centri regionali di riferimento per adottare le giuste misure di monitoraggio della propria salute.È ovviamenteper ridurre il rischio di contagio e di diffusione dell’epidemia.Qualora i viaggi di studenti e docenti siano in corso, le misure preventive raccomandate dalla circolare del Ministero della Salute, sono le seguenti:Lesono valide non solo per tutti glima anche per tutto