Coronavirus: come si trasmette a casa, al bar o a scuola

Come si manifesta ilIl quotidiano spagnolo "El Pais" ha realizzato una serie dibasate su un modello di calcolo che aiuta a determinare ile che è stato sviluppato dal professordell’Università del Colorado, esperto di chimica e dinamica delle particelle dell'aria dell'Università del Colorado.le situazioni analizzate: un incontro con amici/parenti nel soggiorno di casa; un pranzo in un bar o ristorante e in aula a scuola. A preoccupare nei luoghi chiusi è il possibile contagio da aerosol, quelle minuscole particelle che una persona espelle respirando e parlando che rimangono sospese nell'aria.. Vediamo nel dettaglio le tre situazioni analizzate.Nel primo scenario si ipotizza che 6 persone – di cui una infetta – si trovino nel soggiorno di casa., senza mascherine e una ventilazione adeguata tutti gli altri presenti potrebbero contagiarsi nel giro di pochissimo tempo. Se le persone indossassero le mascherine, invece,, ma il contagio ci sarebbe comunque a causa dell’esposizione prolungata. Per ridurre il rischio di infezione, si raccomanda, dunque(oltre ad indossare). In tal caso, il rischio scenderebbe a meno di una persona infetta.Un'altra situazione potenzialmente pericolosa si verifica, con porte chiuse e senza ventilazione.(di cui uno infetto) e 3 dipendenti., dopo poco tempo (4 ore circa) tutti gli altri 14 clienti sarebbero stati contagiati.i contagi sarebbero invece 8. Se invece, oltre alle mascherine, ci fosse una(utilizzando i condizionatori) e si dimezzasse il tempo di esposizione, il virus potrebbe infettare solo una persona.Il terzo e ultimo scenario mostracon 24 alunni e un docente. I rischi maggiori si corrono se la classe non è ventilata e la persona infetta è l’insegnante, perché in questo caso – senza misure di sicurezza –. L’uso delle mascherine fa scendere sensibilmente il rischio di contagio, da 12 a 5 persone infettate., il virus riuscirebbe a infettare solo una persona,