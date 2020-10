Ricette di Halloween 2020 facili per studenti

Wurstel mummificati

230 g di pasta sfoglia

12 wurstel piccoli

1 tuorlo

1 cucchiaio di latte intero

Semi di papavero q.b.

Torta salata di Halloween

500 g di spinaci surgelati

250 g di ricotta

2 rotoli di pasta sfoglia rotonda

1 uovo

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 cucchiaino di sale

2 cucchiai di olio extravergine

Parmigiana di zucca

800 g di zucca

270 g di formaggio a fette

40 g di parmigiano grattugiato

Sale q. b.

Pepe q. b.

Un filo di olio extra vergine d’oliva

Farina q. b.

Cupcake di halloween

125 g di yogurt Intero

160 g di farina

1 cucchiaino di lievito

2 uova

100 ml di olio di semi

90 g di zucchero di canna

1 bustina di vanillina

40 g di burro

3 albumi

180 g di zucchero

cioccolato fondente a scaglie q.b.

La festa diè sempre più vicina ed è sicuramente un’ottima occasione per mettere le mani nellae preparare delle pietanze per l’occasione. Reduci dai mesi passati a casa per l’emergenza sanitaria, durante i quali tutti abbiamo acquisito abilità in cucina, è giunto il momento di dare il meglio preparando unaoriginale e paurosa in occasione della festa di Halloween.Ecco tutti i piatti sfiziosi e veloci da cucinare che potresti preparare.Se vuoi prima fare un aperitivo ti consigliamo di aprire le danze con degli stuzzichini a forma di mummia. Ecco gli ingredienti per 12 pezzi piccoli.La preparazione è molto semplice: prendi un rotolo die taglia dodici strisce larghe almeno 1 cm. Avvolgi con un movimento a spirale ogni würstel con una striscia di pasta e spennellateli con ile il, sbattuti previamente. Disponi il tutto su una leccarda ricoperta da carta da forno e inforna a 180 gradi per 40 min. Dopo averli fatti raffreddare, decora le mummie mettendo icome occhi.Iniziamo con il salato con una torta agli spinaci! Prima di vedere il procedimento, vediamo gli ingredienti per quattro persone:Primo step per prepare una sfiziosa torta salata è prendere una padella antiaderente, fare scaldare l’olio e aggiungere gliper farli cuocere. Fai cuocere il tutto adella durata di 10 minuti, usa un coperchio e di mescola costantemente. Una volta spento il cuoco, lasciali intiepidire e dedicati alla: prendi una teglia e stendi il primo rotolo. Non dimenticare di bucherellarlo con una forchetta. Lascialo a riposo e in una ciotola, combina il composto di spinaci cone ilda versare sul primo strato di pasta sfoglia. Dopo aver fatto ciò, arriva il momento di prendere lo strato superiore e disegnarci sopra il viso di, adatto per l’occasione. Chiudi dunque la torta assemblando il secondo strato appena trattato. Metti la torta in forno a 180 gradi per circa 30/35 minuti.Se la torta salata non ti convince, fai una. Vediamo insieme gli ingredienti.Prima cosa da fare è tagliere delleda infarinare cone da far rosolare in padella con un filo di. Una volta spento il fuoco, lascia il tutto su un foglio di carta assorbente e taglia ilin fette in tante rondelle. Prendi quindi una teglia unta con l’e crea i diversi strati: posiziona prima uno, poi uno die uno difino ad esaurire gli ingredienti. Dopo aver creato i diversi strati, cospargi la superficie con altro parmigiano e pepe ed informa il tutto a 200 gradi per 20 minuti.Se stai cercando un, la variante per halloween fa proprio al caso tuo. Prima di tutto, ecco gli ingredienti.Primo step da compiere per preparare velocemente degliè prendere una ciotola nella quale setacciare la. Aggiungici poi. Dopo aver mescolato il nuovo composto, amalgama in un’altra ciotola le, loe l’per unire poi il tutto con le polveri. Una volta preparato l’impasto, disponilo all’interno dei pirottini imburrati e infarinati e infornali a 180 gradi per 25 minuti. Nel frattempo prepara lacon la quale fare delle decorazioni per l’occasione. Mescola dunquee cuoci il composto a bagnomaria. Monta il tutto per 5 e 10 minuti e con una sac à poche decora il cupcake con forme spaventose. Usa infine delper tracciare i segni del volto del fantasma.