Coronavirus, autodichiarazione spostamenti cambia ancora: il nuovo modulo

Nuova autodichiarazione: cosa cambia

Coronavirus: come scaricare la nuova autodichiarazione

È online il nuovo modello diper gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il capo della Polizia,, ha spiegato a SkyTg24 che il cambio è obbligatorio e si adatta alle nuove disposizioni: “sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare”.Ecco come scaricarlo e cosa cambia rispetto al precedente.Se da un lato l’intera popolazione mondiale ha bisogno di restare distante ma unita e superare questo difficile momento di pandemia, dall’altro bisognae far rispettare le disposizioni del Governo. La nuova autodichiarazione introduce perciò un quadro sanzionatorio diverso rispetto al precedente: comportamenti scorretti potranno venire sanzionati con l’, che punisce i comportamenti colposi con una pena fino a 12 anni di reclusione. Inoltre, l’non stabilisce più un reato penale ma un comportamento sanzionabile con un’ammenda, che va da 400 a 4000 euro e subisce un aumento di un terzo qualora si usino veicoli. Uscendo e violando la quarantena, inoltre, si rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di una sanzione da 500 a 5 mila euro. Il capo della Polizia ha concluso il suo intervento dicendo che bisogna comunque “comprendere che i cittadini sono bersagliati con disposizioni non sempre omogenee, abbiamo infatti anche disposizioni regionali. Dobbiamo quindi farma comprendere una parte di cittadini che vive una condizione di necessità che non sempre trova riscontri in un modulo e bisogna aiutare chi ha bisogno”.Alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti e il cambio del quadro sanzionatorio, è stata emessa una nuova autodichiarazione. Clicca qui per scaricarla.Ma cosa fare se non si ha una stampante o se ci si scorda il modulo a casa? In alternativa al modulo stampato, si può copiare e compilare a mano la dichiarazione su un semplice foglio. Inoltre, non occorre avere tante copie se ogni giorno si ripete lo stesso spostamento perché l’autocertificazione prevede la segnalazione di impegni a cadenza fissa. Non vale invece l', esibita ad esempio sullo smartphone. Il Viminale è stato chiaro, ha validità solo quella cartacea, anche perché l'agente di polizia dovrà controfirmare il documento!