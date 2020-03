Nuova autocertificazione coronavirus, ecco il modulo: cosa cambia

Coronavirus, autocertificazione per gli spostamenti: obbligatorio dichiarare di non essere positivi o in quarantena

esigenze lavorative: per chi non può lavorare da casa, in modalità smart working, e deve recarsi sul posto di lavoro

situazioni di necessità: per chi deve andare a fare la spesa o acquisti di prima necessità (preferibilmente un membro per famiglia)

motivi di salute: per chi deve fare visite o ha esigenze sanitarie di varia natura

rientro presso il proprio domicilio: chi deve rientrare presso la propria abitazione

Misure di sicurezza: come comportarsi

Lava le mani quando torni a casa o usa un gel disinfettante dopo aver fatto la spesa

Non toccare occhi, naso e bocca con le mani, soprattutto quando non sono disinfettate

Copri bocca e naso quando starnutisci o tossisci

Usa la mascherina se sospetti di essere malato, se assisti chi ha il virus o se hai problemi respiratori

Contatta l’ASL e il medico di base se hai sintomi, ma non ti recare al pronto soccorso o allo studio medico

Secondo le disposizioni del decreto “”, i cittadini italiani abbandonare temporaneamente le vecchie abitudini e limitare drasticamente gli spostamenti per evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus. Nello specifico, tutti i cittadini possono continuare a spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.Dal Viminale è arrivato la versione aggiornata dell'predisposta a giustificare la natura dello spostamento. Ecco ile cosa cambia rispetto al precedente.Per fermare la diffusione del Covid-19, il Governo ha dichiarato loin Italia e varato un decreto con delle misure cautelative rivolte ai cittadini di tutta la penisola. Punto fondamentale èrestando il più possibile a casa. Secondo le disposizioni governative, infatti, sono autorizzati sono gli spostamenti per:Nella giornata di ieri è stata pubblicata unadell’autocertificazione atta a certificare il motivo dello spostamento. Che cosa cambia? Il nuovo modulo contiene una nuova voce con la quale si autodichiara. Il. Ministro dell’Interno,, ha commentato: “Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità”.per scaricare l’autodichiarazione aggiornata.In questi giorni è di fondamentale importanza. Ecco delle indicazioni per quando sei fuori casa per le ragioni consentite dal decreto.