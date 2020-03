Coronavirus, autodichiarazione spostamento: come funziona

Autodichiarazione coronavirus: chi può spostarsi

esigenze lavorative: per chi non può lavorare da casa, in modalità smart working, e deve recarsi sul posto di lavoro

situazioni di necessità: per chi deve andare a fare la spesa o acquisti di prima necessità (preferibilmente un membro per famiglia)

motivi di salute: per chi deve fare visite o ha esigenze sanitarie di varia natura

rientro presso il proprio domicilio: chi deve rientrare presso la propria abitazione. Vige comunque un divieto assoluto di spostamento per chi è sottoposto a quarantena o è risultato positivo al virus

Trasporti: nessun blocco

Secondo le disposizioni del nuovo decreto “”, tutti i cittadini potranno continuare a spostarsi per esigenze di lavoro e salute. Il Viminale ha già predisposto unache certifica il motivo dello spostamento nonostante le limitazioni fissate dalle autorità. Ma come funziona l’autocertificazione e quando ci si può spostare concretamente? Ecco cosa dicono le disposizioni del nuovo decreto.Attraverso il modulo di autodichiarazione, predisposto dalgià nei giorni scorsi per le zone arancioni in Lombardia e le 14 province, si certifica il motivo dello spostamento nonostante la raccomandazione a rimanere a casa il più possibile. Ecco iche determinano lo spostamento consentito:A controllare sullesaranno gli agenti della Polizia stradale, i Carabinieri o la Polizia municipale. La Polizia ferroviaria, inoltre, canalizzerà i passeggeri in ingresso ed uscita dallein collaborazione con personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile. Negli, inoltre, i passeggeri in partenza dovranno esibire la certificazione insieme ai documenti di viaggio. Chi arriva, al contrario, dovrà motivare lo scopo del viaggio.Chi si deve spostare da un comune all’altro, da una regione all'altra o da un Paese all'altro, dunque, deve compilare l’per giustificare lo spostamento con dei motivi validi e in linea con i casi indicati sopra. Tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati funzionano regolarmente e tutti i viaggiatori possono usufruirne sempre rispettando le regole che limitano gli spostamenti a quelli consentiti. Per questo autostrade, strade, aeroporti e stazioni sono aperte e normalmente funzionanti: sarà comunque normale incontrare dei posti di blocco delle forze di polizia per acquisire le autocertificazioni e fare i dovuti controlli. Il ministro degli interni, Luciana Lamorgese, ha scritto in una direttiva: “I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti”.Il ministro si è espresso anche circa ladell’autocertificazione, che potrà essere verificata con i successivi controlli. Chi viola la disposizione incorre, dunque, nel reato per “inosservanza di un provvedimento di un’autorità” dell’articolo 650 del codice penale.