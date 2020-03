Mega abbraccio di gruppo in tutta Italia alla fine della quarantena (ma intanto #stiamoacasa)

Mega abbraccio in tutta Italia: l’evento

Oggi rispettiamo le regole, domani ci abbracciamo tutti insieme Pubblicato da Skuola.net su Lunedì 23 marzo 2020

Dai flash-mob sui balconi alla didattica digitale, dai concerti dei cantanti su Instagram alle raccolte fondi dei vip, dalle bimbe di Conte alle figuracce di studenti e docenti in video lezione: gli italiani non si stanno per niente annoiando durante la! Ancora una volta, la creatività e la resilienza si sono convertite in elemento unificante per superare questo momento difficile causato dalla pandemia da coronavirus.Skuola.net ha in serbo un evento che fa proprio per te! Di cosa si tratta?Chiedere soprattutto ai giovani di mettere da parte le proprie abitudini e rinunciare a qualche libertà non è per niente facile ma come ha detto il Presidente dei Ministri,, bisogna “rimanere distanti oggi per abbracciarci più forte domani”. Per questo, noi di Skuola.net, abbiamo pensato di organizzare un evento per farvi ricordare che domani andrà tutto bene se oggi restiamo a casa e rispettiamo le regole. Di che si tratta? Sappiamo che non c’è ancora una data ufficiale, ma quanto avremo la certezza che si potrà fare, organizzeremo un mega abbraccio con musica per le strade in tutta Italia! Ecco l’evento su Facebook