Nuovo decreto Coronavirus, scuole chiuse in Lombardia e 14 province fino a 3 aprile

Chiuse tutte le scuole in Italia fino al 15 marzo, in zona rossa fino al 3 aprile

Lombardia

Provincia di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria.

Le altre misure del DPCM dell'8 marzo

Novità importanti per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, specie per gli studenti. Dopo una serie di indiscrezioni che erano circolate,della Lombardia e delle province della zona rossa, con effetto immediato fino al 3 aprile.Per il resto d'Italia, ad oggi, restano chiuse scuole e università fino al 15 marzo: la riapertura dovrebbe avvenire il 16 marzo. Ma la situazione è in continua evoluzione. A confermare la disposizione direttamente il presidente del Consiglio Conte, in piena notte, dopo le indiscrezioni circolate nel pomeriggio che hanno messo nel panico la popolazione: "È necessario chiarire quel che è successo, una cosa inaccettabile: un dpcm, che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Ne va della correttezza dell'operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza, confusione e non lo possiamo accettare" ha detto in conferenza stampa.Prolungata quindi la misura della chiusura di scuole e università fino al 3 aprile nelle seguenti zone:Rimane confermata la chiusura delle scuole e università in tutto il resto d'Italia fino al 15 marzo.Tra le altre misure, sono sospese in tutta Italia manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, in qualsiasi luogo, pubblico o privato. E poi le attività di pub, discoteche, sale giochi, sale da ballo, Bingo e locali assimilati. Sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti di cultura. Bar e ristorazione rimangono aperti purché si rispetti la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Nuove disposizioni anche per amministrazioni e sanità pubblici. Nelle zone rosse divieto di entrata e uscita (ma rimane possibile tornare al proprio domicilio) e stretta su ogni tipo di forme di aggregazione. Qui link al testo completo del decreto dell'8 marzo firmato dal Governo