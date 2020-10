Scuola, le finestre aperte disperdono fino al 70% del virus

Coronavirus, le finestre aperte riducono la presenza del virus

Dopo i mesi dile scuole italiane hanno di nuovo riaperto i battenti per la. Ad un mese dalle riaperture, però, si continua a studiareper ridurre al minimo la possibilità di contagio tra i banchi di scuola. Dall’del Nuovo Messico arriva un’importante ricerca sullaall’interno di una semplice aula scolastica.I risultati, pubblicati sull’importante rivista, stanno facendo il giro del mondo: secondo la ricerca, se le finestre vengono lasciate aperte. Ma vediamo cosa dice la ricerca nello specifico.Il viruscontinua a diffondersi in tutto il mondo e in attesa di un vaccino non resta che studiareatte ad evitare il contagio. D’oltreoceano è arrivata un’importante ricerca sul– per intenderci, la dispersione in gas di liquidi o solidi nell’aria – e delle goccioline di virus all’interno di ambienti diversi per stabilire nuove misure per contrastare la diffusione del virus. I risultati? Come riportato sulla rivista Eurekalert, i ricercatori dell'Università del Nuovo Messico hanno utilizzato ladelle particelle fluide per esplorare il trasporto di aerosol all'interno una semplice aula scolastica con aria condizionata. Durante la sperimentazione hanno scoperto che l'aumenta la frazione di particelle e "quasi il 70% delle particelle da 1 micron esce dall’aula”. Uno degli autori,, ha anche spiegato che l'delle particelle rilasciate durante la normalee le semplicitra alunni e docenti. Ilsi deposita sulle superfici all'interno della stanza eUn altro aspetto fondamentale emerso dalla ricerca dell’Università del Nuovo Messico riguarda latra i banchi scolastici. Uno dei ricercatori ha confermato che la distribuzione delle particelle nell’ariaa causa l’aria condizionata. La posizione dello studente, dunque, influirebbe sullaanche a distanza di. Per questo i ricercatori sostengono che dellepotrebbero essere utili per aumentare la sicurezza. Ma attenzione: l’autore ha precisato che esse “non bloccano direttamente le particelle da 1 micron, ma influenzano il campo del flusso d'aria locale vicino alla sorgente, il che cambia le traiettorie delle particelle". La loro, dunque, “dipende dalla posizione della sorgente rispetto ai diffusori del condizionamento".