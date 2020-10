Fino al 30 ottobre scuole chiuse in Campania: Azzolina e Conte contro De Luca

L’ordinanza della Regione Campania che fa discutere

Nelle ultime ore: stiamo parlando dell’ordinanza della Regione Campania, esattamente la numero 79 del 15 ottobre 2020 . Il succitato atto è volto, tra le altre cose,fino al 30 ottobre 2020, e quindigià sperimentata nei primi mesi del 2020.TuttaviaScopriamo insieme le loro parole.Nella giornata di ieri il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De LucaDe Luca stesso è intervenuto, come riportato da Orizzontescuola.it , per spiegare i, soprattutto in merito alla didattica a distanza, affermando che: ”Per quanto riguarda il mondo della scuola, – ha detto De Luca che ha riportato i dati dell’Unità di crisi – i dati riferiti a Napoli e Caserta: Asl Napoli 1: contagiati 120 tra alunni e docenti. Asl Napoli 2: contagiati 110 tra alunni e docenti. Asl Napoli 3: contagiati 200 alunni e 50 docenti, con circa 70 casi connessi. Asl Caserta: contagiati 61 tra alunni e docenti. Decine di questi contagi sono contatti diretti, e sono stati rintracciati attraverso il contact tracing”. Nonostante però le ragioni di tale provvedimento,La Ministra Azzolina sta, quindi, inevitabilmente, la decisione del Presidente della Regione Campania, De Luca,. Infatti,, il programma di Rai Radio1, la Ministra dell’Istruzione Azzolina ha parlato di: “un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola”. E ha poi continuato affermando che la decisione di chiudere le scuole sarebbe: “gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna”.Anche il Presidente del Consiglio, e da Bruxelles ha fatto sapere. E anche se il Premier, affermando quindi che: “le singole regioni possono adottare misure più restrittive”, ma: “dico semplicemente, – ha affermato – e faccio una prima valutazione, che chiudere subito in blocco tutte le scuole è una soluzione che sembra a portata di mano e molto facile”. Ha poi aggiunto: “Ma anche dal punto di vista delle scelte degli indirizzi politici dei segnali che noi diamo sull’importanza dei nostri ragazzi di perseguire una modalità di apprendimento completa quale è quella in presenza - e ha quindi concluso - non è il miglior segnale che stiamo dando”.