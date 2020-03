I grandi eventi sportivi che saltano per il coronavirus

Calcio

L'emergenza coronavirus continua, si estende e sconvolge pure il mondo dello. Nelle ultime settimane, infatti,. Nella migliore delle ipotesi sono state sospese o rinviate (spesso a data da destinarsi). Alcune rischiano di essere definitivamente cancellate, per ragioni di calendario.Nessuno sport è stato risparmiato:e chi più ne ha più ne metta. Il campionato di Serie A, ad esempio, è fermo dal 9 marzo e probabilmente solo a fine maggio potrà riprendere (quasi sicuramente a porte chiuse)., dunque, ma anche(si recupereranno in estate?). Stesso destino per gli2020, per la prima volta ospitati da 12 paesi differenti (un motivo in più per spostarli, per evitare la circolazione delle persone). Ma lo stop ha costretto a ripensare anche l'evento sportivo per eccellenza: le, rinviate di dodici mesi.Ecco un rapida panoramica degli eventi sportivi che sono già saltati a causa del Covid-19:Per quanto riguarda il calcio,sono stati sospesi. Anche le serie minori sono state bloccate, così come il tradizionale, il torneo giovanile per eccellenza. Posticipato, come già scritto,: i biglietti venduti finora rimarranno validi anche l’anno prossimo, ma potranno essere rimborsati su richiesta dei possessori. Le coppe?probabilmente verranno assegnate ma con una formula diversa. E nel resto del mondo? La, dedicata alle nazionali sudamericane, è stata rinviata all'anno prossimo. In seguito ai rinvii dei due tornei, la FIFA ha deciso di rinviare a data da destinarsi anche il, torneo ristrutturato a partire dal 2021.Anche la stagione motoristica ha subìto dei ritardi. Laè stata rinviata ai primi di maggio. Annullato il Gp del Qatar, rinviato quello della Thailandia e dell'Argentina. Allo stato attuale il primo GP della stagione dovrebbe essere quello di Jerez dal 1 al 3 maggio, ma ci sono molti dubbi che sarà così. La, invece, viene rinviata addirittura a giugno (primo Gp in Canada il 14 giugno) e da segnalare c'è la cancellazione del Gran Premio di Montecarlo (previsto il 24 maggio): non era mai successo da quando fa parte del circuito mondiale di F1. Rinviata a settembre pure la miticaStop anche al: l'intera regular season è stata sospesa a tempo indeterminato. Stessi provvedimenti anche in Europa con la sospensione dei campionati continentali e dell'Anche il rugby ha fatto i conti con il coronavirus: ilè stato sospeso e sono state rinviate Irlanda-Italia, Italia-Inghilterra e Francia-Irlanda.Pure il tennis è finito nel ciclone: dopo Indian Welles e il Masters 1000 di Miami,. Ricalendarizzato a settembre il Roland Garros. A rischio Wimbledon.In crisi pure il ciclismo: saltano la Milano-Sanremo, tutte le grandi classiche del Nord (Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, ecc.). Posticipato pure il(doveva partire il 9 maggio). Mentre il Tour de France (27 giugno - 19 luglio) al momento pare confermato.Anche il volley ha subito uno stop:Rinviata a settembre la famosissima(la più antica tra le maratone annuali che si svolgono nel mondo), che si sarebbe dovuta correre il 20 aprile. Laè già saltata: si sarebbe dovuta correre domenica 29 marzo.