Coronavirus, gel igienizzante: i 13 errori che lo rendono inutile

1. Non leggere l’etichetta

2. Sfregare le mani per troppo poco tempo

3. Non usare la giusta quantità di gel igienizzante

4. Non cospargere sempre tutta la mano con il gel

5. Conservare i gel in luoghi troppo caldi

6. Non usare il gel prima di mangiare

7. Accostare i gel alle fiamme

8. Scambiare il gel igienizzante per un detergente

9. Asciugare il gel con fazzoletti

10. Non idratare le mani

11. Ricorrere al “fai da te”

12. Non sanificare gli oggetti

13. Non controllare la data di scadenza

Ormai i piccoli flaconi di gel igienizzante sono diventati un oggetto irrinunciabile nelle borse e nelle tasche di tutti: entrati a pieno titolo fra le principaliin vigore dalla scorsa primavera, i gel igienizzanti sono diventati onnipresenti in ogni luogo pubblicoSe all’inizio della pandemia il panico generale aveva determinato una grande difficoltà nel reperimento di questo tipo di prodotto, in questi mesi la produzione è stata notevolmente intensificata fino a riempire interi scaffali conche non sempre si equivalgono non solo per il prezzo ma anche per qualità ed efficacia. MaNoi di Skuola.net abbiamo raccoltoScopri quali sono!Guarda anche:è assolutamente importante pertra quelli in commercio. Secondo gli esperti, un buon gel igienizzante non deve essere solo un battericida ma è fondamentale che contenga anche. Gli elementi di composizione devono ovviamente essere scritti sull’etichetta, per questo è opportuno leggerla prima dell’acquisto. Nel corso di questi mesi sono infatti stati ritirati dal commercio, gel igienizzanti che non rispettavano tali parametri e dalle analisi effettuate, risultavano anche nocivi per la salute dell’uomo.Dopo aver versato la giusta quantità di gel igienizzante,. Il tempo ideale per cospargere le mani con la soluzione igienizzante è infatti pari a, corrispondente al medesimo tempo ideale per lavare le mani con acqua e sapone.che si trovano nelle pubbliche attività sono dotati di sensori o di pulsanti che eroganoda utilizzare in una sola applicazione. Il discorso è diverso per i flaconi tascabili che, privi di dosatore, rilasciano la quantità di gel desiderata. In questo caso, è importante fare attenzione ama versarne invece una quantità analoga a quella dei dispenser nei negozi.Anche se si tocca con un solo dito un oggetto in qualche spazio pubblico,. Un errore frequente che molti commettono è infatti quello di sottovalutare questo aspetto, non igienizzando affatto le mani oppure limitando la pulizia soltanto alla singola parte della mano interessata al contatto.Come ogni prodotto anche i flaconi di gel igienizzante necessitano di una certa. Per non alterare le componenti affinché mantengano attiva e duratura la loro efficacia, i produttori raccomandano di conservarli in, esattamente come accade per i farmaci.Il gel igienizzante deve essere davvero utile quando si è fuori casa, deve essere utilizzato nei momenti opportuni. Il momento deiè proprio una delle principali occasioni in cui ne è raccomandato l’utilizzo poiché è molto facile che eventuali batteri presenti sulle mani possano entrare nell’organismo attraversoL’elevata componente di alcol presente nelle soluzioni igienizzanti, li rende altamente. Per questo è importante fare attenzione ae, dopo l’applicazione sulle mani, avere cura di lasciare evaporare l’alcol per almeno trenta minuti prima di avvicinarsi a qualsiasi tipo di fiamma.Uno degli errori più frequenti è quello di scambiare il gel igienizzante con un semplice detergente per lavare lo sporco dalle mani.che vanifica l’efficacia di quest’ultimo. Per questo, prima di applicare il gel bisogna detergersi le mani, anche con un fazzoletto bagnato, per poi lasciare agire la soluzione igienizzante direttamente a contatto con la pelle.Le soluzioni igienizzanti sonoe quindi, una volta applicate, per qualche secondo lasciano sulla pelleche non sempre è gradita a tutti. Asciugare il gel appena versato con fazzoletti o tovaglioli sarebbe però un comportamento sbagliato poiché ne comprometterebbe l’efficacia, rimuovendo le componenti utili all’eliminazione di eventuali patogeni.I gel sono sostanze liquide che sulle pelli più delicate possono provocarepoiché uccidono anche le componenti buone della pelle. Per contrastare la secchezza e le irritazioni della pelle, è consigliatoDa mesi ormai circolano molte “ricette” per preparare in casa i gel igienizzanti, realizzati soprattutto nella primissima fase della pandemia quando era molto difficile reperire alcol e igienizzanti nei negozi.In realtà, questa soluzione non solo è sconsigliata dagli esperti poiché è facilema, in questo momento, sarebbe anche un lavoro inutile considerata la facile reperibilità e l’economicità di questi prodotti nei negozi.Se i gel igienizzanti devono essere utilizzati per sanificare le mani, si deve comunque fare attenzione aanche gliche sono più esposti alla sedimentazione di possibili batteri. Tra questi, rientrano sicuramente ie tutti quegli oggetti che ogni giorno si posano su scrivanie di lavoro o su banchi di studio.Se è vero che è importante leggere accuratamente l’etichetta dei prodotti e conservarli in luoghi non troppo caldi, è altrettanto importantedei gel che si comprano. Una soluzione scaduta, perderà infatti la totale efficacia.