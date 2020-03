Serie tv sospese per il Coronavirus: quali sono e quando le rivedremo

Serie Tv sospese per il coronavirus, quando le rivedremo?

Fiction e serie italiane sospese per coronavirus

Rocco Schiavone

Un posto al sole

I bastardi di Pizzofalcone

Doc - Nelle tue mani



Le serie tv internazionali sospese dal coronavirus

Broadcast

All Rise (CBS)​

American Housewife (ABC)​

Batwoman (The CW)​

Bob Hearts Abishola (CBS)

Bull (CBS)

Chicago Fire (NBC)

Chicago P.D. (NBC)​

Chicago Med (NBC)​

Dynasty (The CW)​

Empire (FOX)​

FBI (CBS)​

FBI: Most Wanted (CBS)​

God Friended Me (CBS)​

Grey's Anatomy (ABC)​

L'uomo di casa (FOX)​

Law & Order: Unità Speciale (NBC)

Legacies (The CW)

Nancy Drew (The CW)​

NCIS (CBS)​

NCIS: Los Angeles (CBS)​

NCIS: New Orleans (CBS)​

New Amsterdam (NBC)​

NeXt (FOX)​

Riverdale (The CW)

​S.W.A.T. (CBS)​

Schooled (ABC)​

SEAL Team (CBS)​

Streghe (The CW)

Supergirl (The CW)

Supernatural (The CW)

Superstore (NBC) - Fermata definitivamente

The Big Sky (ABC)​

The Blacklist (NBC)

The Flash (The CW)

The Goldbergs (ABC)​

The Neighborhood (CBS)​

The Resident (FOX)​

Young Sheldon (CBS)​



Via Cavo

American Crime Story (FX)

Animal Kingdom (TNT)

Atlanta (FX)

Claws (TNT)

Euphoria (HBO)

Fargo (FX) - Debutto posticipato

Fear the Walking Dead (AMC)

Genius (National Geographic)

Heels (Starz)

Kevin Can F*** Himself (AMC)

Pennyworth (Epix)

Pose (FX)

Power Book II: Ghost (Starz)

Power Book III: Raising Kanan (Starz)

Queen Sugar (OWN)

Regina del Sud (USA)

Sistas (BET)

Snowfall (FX)

Snowpiercer (TNT)

The Bold Type (Freeform)

The Oval (BET)

The Righteous Gemstones (HBO)

The Walking Dead (AMC)

The Walking Dead: World Beyond (AMC) - Debutto posticipato

Wynonna Earp (Syfy)

Y: The Last Man (FX)

Young Dylan (Nickelodeon)



Streaming

Angelyne (Peacock)

Big Shot (Disney+)

Carnival Row (Amazon Prime Video)

Doom Patrol (DC Universe)

For All Mankind (Apple TV+)

Foundation (Apple TV+)

GLOW (Netflix)

Grace and Frankie (Netflix)

Halston​ (Netflix)

Julia Child (HBO Max)

Lisey's Story (Apple TV+)

Little America (Apple TV+)

Loki (Disney+)

Lucifer (Netflix)

Mythic Quest: Raven's Banquet (Netflix)

Pen15 (Hulu)

Russian Doll (Netflix)

Rutherford Falls (Peacock)

See (Netflix)​

Servant (Apple TV+)

Sex/Life (Netflix)​

Stranger Things (Netflix)​

Suspicion (Apple TV+)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Good Fight (CBS All Access)

The Handmaid's Tale (Hulu)

The Lord of the Rings (Amazon Prime Video)

The Morning Show (Apple TV+)​

The Orville (Hulu)

The Wheel of Time (Amazon Prime Video)

The Witcher (Netflix)​

Varsity Blues (Quibi)

WandaVision (Disney+)



Internazionali Beautiful (CBS)

Around the World In 80 Days (BBC)

Baptiste (BBC)

Britannia (Sky)

Casualty (BBC)

Doctors (BBC)

EastEnders (BBC)

Holby City (BBC)

Line of Duty (BBC)

Peaky Blinders (BBC)



La pandemia che sta causando centinaia di morti ogni giorno ha colpito, tutto ciò quindi che è stato considerato non necessario. Ecco dunque che dal mondo die non solo arriva un gigantesco stop che ha abbassato la serranda aScopriamo insieme quali sono le serie tv che sono state sospese, per le quali dovremo aspettare tempi più lunghi prima di poterle rivedere.Ovviamente siamo tutti in attesa di capire quando e come le riprese delle serie che amiamo ricominceranno. Certo è che, ad oggi, non è possibile stabilire una data: tutto dipende dal corso dell'emergenza coronavirus. Se le attività di produzione riprenderanno in estate, possiamo pensare che le nuove stagioni delle serie Tv sospese possano apparire sui nostri schermi tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021: queste tuttavia sono solo ipotesi, e non è possibile ad oggi fare previsioni a lungo termine. Non ci resta che attendere news e incrociare le dita perché tutto torni alla normalità il prima possibile!Anche in Italia purtroppo si stanno interrompendo i set per le fiction e le serie prodotte dalle produzioni Rai, Mediaset e altri. Ecco quali:E’ moltoa causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’espansione sempre più massiccia del. Ecco tutti i titoli (fonte Comingsoon.it