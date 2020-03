I 10 grandi momenti dello sport italiano da rivedere nei giorni del coronavirus

10. L'oro mondiale di Federica Pellegrini ai mondiali di Roma (2009)

Foto credit pagina Facebook Fabio Cannavaro: @cannavaroofficialIn un momento così delicato per l'emergenzaci si risveglia più patriottici. Distanti ma uniti, così come ha detto il premier. L'Italia attraversa una crisi senza precedenti, ma lo sport può essere un esempio per non mollare mai. Ci sono tante imprese che uniscono il paese, imprese per cui vale la pena sedersi e riguardare i video per gioire anche una volta ed essere orgogliosi di essere italiani.Ecco perché, in tanti, in questo giorni di permanenza forzata in casa si stanno riversando sugli archivi online. Eccoiconici dell'identità italiana che tutti dovremmo rivedere.Leggi anche:Probabilmenteè la migliore atleta italiana di sempre. Nel 2019 ha conquistato a Gwangju il suo quarto oro mondiale. La sua prima medaglia pesante era arrivata alle Olimpiadi di Atene nel 2004 con un argento. Da allora le medaglie sono diventate 51 e per sei volte è stata campionessa mondiale (4 ori nei 200 stile libero e 2 nei 400 stile libero). La sua impresa più grande, però, risale al 2009: successo ai mondiali di Roma con uno straordinario record mondiale (1.52.98, tuttora imbattuto).Vincere da outsider a casa degli altri nella gara simbolo delle Olimpiadi invernali. Un sogno per tanti, una realtà per pochi. Nel 1994, a Lillehammer,- composta da Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner - conquista la medaglia d'oro battendo i padroni di casa della Norvegia, infliggendogli la delusione sportiva più grande dell’intera manifestazione.Rimarrà per sempre impressa nella mente degli italiani la storica vittoria dial Roland Garros del 2010. Che fece dell’atleta la prima tennista italiana, sulle orme di quanto fece Adriano Panatta tra i maschi più di trent'anni prima, a vincere una prova del Grande Slam. La milanese non partiva sicuramente tra le favorite, ma il suo cammino fu inarrestabile, fino al trionfo nella finale contro l'australiana Samantha Stosur, battuta in due set (6-4, 7-6).La maratona è la gara di chiusura dei Giochi Olimpici e in due occasioni l'Italia ha conquistato l'oro. Nel 1998 vince Gelindo Bordin a Seoul. Ma, senza nulla togliere all'atleta vicentino, l'impresa più grande la compienel 2004. Una cavalcata straordinaria per l'atleta azzurro, che vince la maratona nei luoghi dove tutto ebbe inizio. Più che magica, un'impresa epica.Prima di Federica Pellegrini c'è stato. Il ranista azzurro fu autore di una fantastica doppietta conquistando la medaglia d'oro nei 100 e 200 rana ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, diventando il primo nuotatore italiano a conquistare due medaglie d'oro nella stessa edizione delle Olimpiadi.Uno dei personaggi più esplosivi della storia dello sport italiano.irrompe nel 1988 alle Olimpiadi invernali di Calgary. La sua fantastica doppietta, a soli 20 anni, fa impazzire il pubblico italiano. La sua impresa nello slalom speciale, arrivata pochi giorni dopo quella nel gigante, fa interrompere persino il festival di Sanremo, che si ferma per trasmettere le immagini della sua discesa.Vincere nello stesso anno il Giro d'Italia e il Tour de France è impresa per pochi. Ci riesce il Pirata,nel 1998. Prima supera Pavel Tonkov in un duello mozzafiato al Giro, poi schianta in montagna la resistenza di Jan Ullrich al Tour de France. Straordinaria rimane l'impresa sul monte Galibier: uno scatto da campione in una giornata da tregenda.Tra i più forti della storia, probabilmente il migliore pilota italiano (assieme a Giacomo Agostini),vince il nono Mondiale della sua carriera da record. Rossi, infatti, è l'unico pilota nella storia ad aver vinto in quattro classi differenti (125, 250, 500 e MotoGp). Ha vinto, tra il 2001 e il 2005, cinque titoli mondiali di fila. Completano il suo palmares: 115 gare vinte, 234 podi, 65 pole position e 96 giri veloci. What's else?Nell'anno di 'calciopoli', allenata da Marcello Lippi, vince il Mondiale in Germania (per la quarta volta nella propria storia) contro ogni pronostico. Successo ai rigori sulla Francia dopo un cammino perfetto: nessuna sconfitta, vittorie contro Australia, Ucraina e Germania nella fase ad eliminazione diretta, prima della finalissima di Berlino contro i francesi. A suggellare il tutto anche il pallone d'oro a Fabio Cannavaro. "Il cielo è azzurro sopra Berlino!".Laè la nazionale italiana dei motori. Tutti (o quasi) tifano per il 'cavallino rampante'. Straordinaria l'era Schumacher con il pilota tedesco che conquista cinque titoli mondiali di fila, ma anche la scuderia di Maranello non è da meno e vince cinque titoli mondiali costruttori consecutivi trascinata dallo straordinario pilota tedesco.