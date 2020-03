Decreto 16 marzo: Azzolina spiega le novità per la scuola in diretta Facebook

Ministra Azzolina: novità sulla scuola nel nuovo decreto

Decreto "Cura Italia", le misure per la scuola e l'università

Dirigenti scolastici "in smartworking" : grazie a quanto deciso riguardo il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, i dirigenti scolastici potranno organizzare le attività da remoto, per cui fino alla ripresa delle lezioni sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edifici.

ATA a lavoro solo in caso di necessità : la presenza del personale ATA (Ausiliario, tecnico, amministrativo), sarà prevista solo nei casi di stretta necessità, che saranno individuati dai dirigenti scolastici stessi.

Rimangono i supplenti : garantita la salvaguardia delle supplenze brevi.

Fondi per la pulizia, mascherine e disinfettanti alle scuole : stanziati 43,5 milioni di euro per acquisti materiali di pulizia e dotazione per personale e studenti per i protocolli di sicurezza e di pulizia straordinaria. La norma vale anche per le paritarie e fa particolare riferimento al momento della riapertura. Lo stanziamento potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di gel sanificante, mascherine e altri materiali per la protezione e l’igiene, sia del personale che degli studenti, di cui le scuole devono dotarsi.

Fondi per la didattica a distanza: destinati 85 milioni a sostegno della didattica a distanza per acquisto attrezzature e per formazione del personale e per l’assunzione di 1.000 assistenti tecnici nella scuola del primo ciclo. Questi fondi consentirebbero alle scuole di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali, nonché di connessione da utilizzare per la didattica a distanza. Si potranno anche mettere a disposizione dispositivi digitali per gli studenti meno abbienti, e formare il personale scolastico sulla didattica a distanza. Un apposito decreto del MI distribuirà le risorse alle regioni sulla base della popolazione scolastica.

Scuola e università, molte le questioni in sospeso

Aggiornnamento: la Ministra dell’Istruzione, Luciaha parlato in diretta Facebookper il comparto istruzione contenuti nel decreto "Cura Italia" appena approvato. La diretta social è andata online alle 17:30 oggi 16 marzo dal profilo personale della ministra.da studenti e docenti le notizie sul comparto scuola, esul contenuto del decreto "Cura Italia" appena approvato.Ecco di seguito la diretta con le dichiarazioni della ministra Azzolina:Secondo quanto riportato dal Ministero dell'Istruzione, nel decreto sono state inserite - tra le altre - le seguenti misure per il comparto scuola:In realtà molte questioni resteranno ancora in sospeso. Le domande che stanno circolando in queste ore sono davvero tante tra gli studenti: come si farà adel primo quadrimestre? In che formae i compiti in classe?Le lezioni situtto il mese di giugno per recuperare i giorni di chiusura? Ma soprattutto le domande più attese e chiacchierate riguardano ovviamente gli esami:Come si svolgeràDovremo probabilmente aspettare nuove dichiarazioni e provvedimenti per avere finalmente una risposta!