Psicosi Coronavirus al supermercato, ma nessuno vuole le penne lisce

Le penne lisce resistono anche al Coronavirus

Coronavirus e penne lisce, i commenti più divertenti della rete

Credits: Twitter, @diodeglizillaDopo le misure restrittive prese dal Governo nelle, nonostante le rassicurazioni delle istituzioni riguardo all’, il panico generale ha preso comunque il sopravvento fra i cittadini che nel giro di poche ore hanno letteralmenteSebbene non siamo davanti ad una carestia, i cittadini della Lombardia hanno comunque fatto grandi scorte di cibo per assicurarsiGuarda anche:Nelle regioni del Nord sono stati infattia cominciare dal cibo e in particolar modo dalla, alimento simbolo della cucina italiana. Ma anche nel bel mezzo del panico dilagante e di quarantene forzate,sonoe, in numero ancora maggiore,Insomma, le penne lisce resistono anche a quella che gli italiani stanno vivendo come un’apocalisse, mentrea arrivano in tempo pera causa di questa triste situazione:"Per sdrammatizzare, ho un'informazione per i produttori di pasta: nei supermercati va tutta a ruba, tranne le penne lisce.Le penne lisce fanno cadere il sugo. Sono cattive, nel senso della cattiveria." Scrive @Dio su Twitter. "Nessuno vuole le penne lisce, ok? Neanche durante l'Apocalisse". Ma c'è un concorrente come cibo più odiato: le farfalle. "Dopo il mio tweet precedente, dichiaro le farfalle il formato di pasta più odiato, perfino dalla gente che svuota i supermercati nel panico. Seconde, le penne lisce. Ecco, le penne lisce esattamente a cosa servono? Esiste un modo logico di cucinarle? O sono un incidente storico?" scrive @suzukimaruti. Qualcos'altro inficia il primato: la birra analcolica, come twitta @everlong2404: "Comunque dalle vostre foto fatte al supermercato ieri, nasce una delle indagini di mercato più esaustive del secolo. Penne lisce e birra analcolica fanno cagare proprio a tutti." Eppure, c'è chi le penne lisce le sceglierebbe a priori: "A me le penne lisce piacciono. Le penne lisce sono cibo, sono come noi. La pasta rigata (autocit. cafonissima dei tempi di Tumblr) non mi ha portato bene. Ora solo penne lisce. Voglio un acchiappasogni indiano da appendere alla porta fatto solo di penne lisce." (@EmilyVanValents).