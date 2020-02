Coronavirus: annullate gite scolastiche. Università chiuse in Veneto e Lombardia

Coronavirus e gite scolastiche, cosa accadrà?

Università: chiusura totale in Veneto e Lombardia per una settimana

Scuole chiuse: la valutazione alle autorità locali

Sospese tutte le gitecon effetto immediato. Questo uno dei provvedimenti che il Governo ha deciso di assumere a seguito del Consiglio dei Ministri straordinario che si è tenuto nella serata di sabato 22 febbraio. Per contenere il contagio dail Ministero dell’Istruzione, infatti,ha deciso didisponendo la sospensione dellee deidelle scuole, in Italia e all'estero.Il provvedimento sta per essere formalizzato, ma i post ufficiali della ministra Lucia Azzolina, insieme a quanto riportato sul sito ministeriale , non lasciamo dubbi:. A questo provvedimento vanno ad aggiungersi ledisposte a livello locale in alcuni focolai di contagio ma soprattutto. In queste ultime regionialmeno per una settimana.Leggi anche:Al momento non è possibile sapere quanto durerà questo stop alle uscite didattiche. Si tratta al momento di un provvedimento precauzionale per evitare che il contagio possa espandersi, dato che ormai è accertato che ilè arrivato sia in Italia che in altri paesi europei. Si trattava di una delle ipotesi prese in considerazione fin dall'inizio dell'emergenza, ma che è divenuta concreta solo dopo che il virus ha iniziato a contagiare cittadini italiani ed europei che in precedenza non avevano effettuato spostamenti o viaggi all'estero, soprattutto nelle aree critiche. Sicuramente un provvedimento che non farà felici gli studenti da un lato, perché la gita è un momento che si attende anche per anni soprattutto in quinto superiore, ma tranquillizzerà tutti quelli che temevano di viaggiare in un contesto così complesso.Il Veneto e la Lombardia sono le regioni italiane dove ad oggi sono stati individuati focolai di contagio, ovvero zone ben definite dove il virus ha potuto contagiare un numero significativo di persone. Si tratta di una situazione in evoluzione di ora in ora, però al momento in cui scriviamo sono le regioni dove si registrano il maggior numero di casi. Per questo motivo sia in Lombardia che in Veneto sono sospese le attività didattiche in tutti gli atenei sicuramente per. Esami, lezioni e tesi di laurea sono sospese almeno fino al 2 marzo, in attesa che la situazione si evolga.Per le scuole invece non esiste un simile provvedimento su scala regionale. Le chiusure infatti saranno stabilite su base locale soprattutto in considerazione dei focolai dell'infezione. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha infatti dichiarato nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione le autorità competenti sono tenute ad adottare provvedimenti tra cui lae in generale di tutti i servizi educativi e formativi, a meno che non si svolgano a distanza. Si tratterà di una situazione da monitorare di ora in ora, per cui consigliamo agli studenti di seguire i canali social del comune dove si trova il proprio istituto scolastico. Nei giorni scorsi sono stati adottati provvedimenti di chiusura a Cremona, Piacenza, Crema nonché nell'ormai celebre paese di Codogno, nel lodigiano, letteralmente messo in quarantena.