Elite 4 cambia il cast: ecco gli attori che non ci saranno più. Ma la nuova stagione è in arrivo

Fonte foto: FacebookÈ ufficiale:, la serie tv spagnola di Netflix che racconta le vicende di un gruppo di liceali (quasi tutti) molto facoltosi che frequentano una delle scuole private più prestigiose di Madrid,. Quindi a breve, Covid-19 permettendo,Tuttavia ci sarà un cambiamento radicale nelle prossime stagioni:Scopriamo chi tra i protagonisti non tornerà nelle prossime due stagioni di Elite.Qualche giorno fa, si presume. Infatti erano moltissimi i sospetti che giravano intorno a unper la serie spagnola in vista delle prossime due stagioni; il video. Saranno molti i personaggi che non ci saranno più nella quarta e quinta stagione della serie e quindi, presumibilmente, saranno molti anche i nuovi personaggi che prenderanno il loro posto. Ma scopriamo di più su chi del vecchio cast ha salutato il liceo Las Encinas per l’ultima volta.Il video in questione, pubblicato a inizio settimana,Ma di chi stiamo parlando? Gli attori che hanno detto addio ai loro ruoli sono Ester Expósito, interprete di; Danna Paola, interprete di; Álvaro Rico, interprete di; Mina El Hammani, interprete di; Jorge López, interprete di. Insomma, un vero e proprio abbandono di massa. Tra lacrime e risate ecco il video nel quale per l’ultima volta gli attori indossano le uniformi del liceo Las Encinas:Ma, neanche il tempo di asciugare le lacrime per l'abbandono dei propri idoli, che i fan si sono potuti immediatamente consolare. Perché sul, dopo pochi giorni, è stato pubblicato un video, nel quale i protagonisti della serie superstiti annunciano che torneranno a breve per una nuova stagione. Scopriamo quindi