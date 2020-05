Su WhatsApp videochiamate fino a 50 persone con Facebook Rooms

Da WhatsApp a Messenger Rooms: le videochiamate fino a 50 persone

Dopo la nuova funzione, Facebook Shops , per fare acquisti direttamente sul social network, il colosso dista lavorando a nuovi servizi da introdurre sulle piattaforme in possesso. L’azienda, infatti, sta cavalcando la cresta dell’onda nel campo delle videochiamate e si sta avviando, pian piano e silenziosamente, verso unaEcco la nuova funzione per fare videochiamate fino a 50 persone.Come avremmo passato la quarantena senza Internet? Dallaallo, dall’ultima serie sensazionale suall’con gli amici in webcam. Se all’inizio era quasi sempre impossibile videochiamare contemporaneamente tutto il gruppo di amici su WhatsApp o Instagram,ha ben pensato di sfidare tutte le altre piattaforme di video conference lanciando. Questo nuovo servizio consente di creare una stanza virtuale di video conference con 50 persone e permette l’accesso a. Non c’è dunque bisogno di avere un account WhatsApp o Messenger. Questa nuova funzione, come riportato su WABetaInfo , è stata implementata a livello globale e WhatsApp ha deciso di fare lo stesso, iniziando a distribuire gradualmente una scorciatoia per l’accesso a Messenger Rooms per alcuni utenti che hanno installato l'. La funzionalità è stata recentemente rilevata anche nell'aggiornamento(in fase di sviluppo) e si prevede di vederla presto anche su. Attualmente possono usufruire di questa funziona comunque solo alcuni utenti negli Stati Uniti ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche in Europa. Per scoprire se la funzione è già disponibile, apri, vai sue poi: se c’è l’icona di Rooms la funzione è abilitata correttamente per il tuo account WhatsApp.