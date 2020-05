ATS Milano invia il messaggio: "Lei risulta contatto di caso di Coronavirus". Ma era un errore

Per errore comunicati "contatti con positivi al Covid-19" a Milano

Le scuse di ATS Milano per gli SMS errati

Il numero di contagi e di persone infette in Italia, e soprattutto in Lombardia, una delle regioni epicentro di casi di Covid-19, dopo molti mesi, sta iniziando a scendere sensibilmente. Tuttavia l’Italia è ancora in fase emergenziale, e tutti gli enti competenti sono, avendo individuato, mese dopo mese,Tuttavia nelle ultime ore molte persone residenti in Lombardia hanno ricevuto, ovvero l’azienda sanitaria della provincia del capoluogo lombardo: scopriamo cos’è successo.Nelle ultime ore è iniziato a, nel quale di poteva leggere: “ATS Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda”. E anche se il messaggio non violava la privacy delle persone coinvolte, in quanto questa prassi risulta essere regolamentata anche dalle leggi sulla privacy che prevedono, in casi estremi come l’emergenza sanitaria, la possibilità dei cittadini di essere informati dalle amministrazioni pubbliche direttamente attraverso i propri contatti personali,Visto che era palese l’errore che ATS aveva compiuto nel comunicare a quelle persone un contatto con casi positivi al virus,: “Per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25/05 un SMS che riportava il testo seguente: “ATS Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda”. Infine, agli interessati