Copiare in videolezione: arriva l'app che riconosce chi imbroglia o è distratto

La nuova app contro i copioni: ecco come funziona

La quarantena ha costretto moltissimi studenti a dover affrontare una nuova sfida: quella, anziché in classe con foglio e penna. Ecco dunque che con l’entrata in gioco di queste nuove tecnologie in tanti, tra ragazzi e docenti si sono sentiti un po’Tuttavia non per questo gli studenti hanno messo da parte una delle pratiche più antiche in atto in ogni classe durante test e compiti:. E dunque:E proprio la tecnologia arriva in soccorso dei docenti con una nuovaL’idea dietro l’app è semplice, e a spiegarla è proprio, fondatore di Morphcast®, l’azienda che ha sviluppato la tecnologia alla base di, che ha dichiarato: “Un insegnate come fa oggi a valutare uno studente da remoto? Che tipo di strumenti può avere una scuola, un istituto universitario o qualsiasi ente di formazione per dare un giudizio attendibile ai propri studenti? Sono state queste le domande alla base di 110 Cum Laude, uno strumento innovativo unico nel suo genere che risolve in un colpo solo principali problemi legati alla formazione e alla valutazione online”. L’app, funzionante direttamente dal, quindi senza il bisogno da parte degli utenti di installare alcunché,nella gestione di due modalità comuni in ogni corso: lee gliLa parte di app che si occupa dellaconsente al professore di mantenere. Il docente infatti può verificare in tempo reale se gli studenti sono distratti, se c’è una frode d’identità, se si verifica un calo di attenzione: ma com'è possibile tutto ciò? Attraversoe che è facilmente, senza dover rivedere le registrazioni a fine lezione. Mentre l’altra parte dell’ap, quella dedita agli, permette di. L’app permette di, la posizione della testa e la traiettoria dello sguardo, magari in direzione. È già lavorazione unanon inquadrati dalla webcam, che vengono “” attraverso il riconoscimento dele molte altre funzionalità.