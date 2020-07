10 libri da leggere l'estate dopo la terza media

10. Robin Hood. Il principe dei ladri

Dopo aver, anche se rivisitati in chiave immediatamente, l’estate che segue è una delle più belle che potrai vivere:, ma avrai praticamente tre mesi, quasi pieni, di divertimento e riposo.Al termine dei quali, cambiando classe, compagni, scuola e professori: insomma,. E per accompagnarti in questi mesi di meritata, ecco che noi di Skuola.net ti proponiamo alcuni titoli da leggere assolutamente prima di iniziare il liceo.Uno dei personaggi più conosciuti e amati di sempre, raccontato in forma di romanzo da Alexandre Dumas.perfetto per una lettura, ma sinceramente divertente ed emozionante. Lasciati trasportare, vivi con lui le sue avventure, proprio mentre stai per iniziarne una nuova tu: il primo anno del liceo.Mark Twain è autore di uno dei libri di formazione. Riesce a trasportare qualsiasi tipo di lettore nel proprio mondo,, un ragazzo intelligente ma ribelle, che cerca in continuazione, ovviamente cacciandosi sempre nei. Il libro è un susseguirsi di aneddoti che ti terranno con il naso incollato alle pagine.Se invece è una letturaquella che stai cercando, imprescindibile è proprio uno dei classici della famosissima scrittrice Agatha Christie:. Un caposaldo della letteratura che racconta, con protagonista l'impareggiabile investigatore Hercule Poirot. Così, mentre il treno è bloccato nella neve,sulla macabra vicenda che ha coinvolto il ricco signor Ratchett.Un libro abbastanza recente, ma davvero, è Storie della buonanotte per bambine ribelli. All’interno delle sue pagineche troppo spesso tendono a essere sottovalutate. Una lettura senza dubbio, che, data la sua natura divisa in piccole biografie,, o magari proprio come storie dellaSenza dubbio un libro. Tra le pagine di questo romanzo troverai narrata la vicenda drammatica di, proprio come te, che, in seguito ad un disastro aereo, riescono a. Durante questa permanenza forzata il gruppo cerca di organizzarsi formando una società democratica. Tuttavia. E infatti, lo scrittore, William Golding, si diverte a mostrare edi ognuno dei protagonisti, riesce aciascun essere umano.Potrebbe essere scontato, ma la saga di Harry PotterInfatti nel corso dei libri, man mano che Harry cresce, crescevano con lui anche i lettori e quindi i libri, di anno in anno, maturano con te che li leggi, passando quindi per tutte le tappe principali dell’adolescenza:Dopo aver studiato per la prima volta, durante l’estate della terza media, se ne hai curiosità, potresti iniziare ad approcciarti a questo particolarmente cruento evento storico proprio leggendo questo libro. Il romanzo in questione, Bruno, un bambino di circa 10/11 anni. Tuttavia può senz’altro essere un buon inizio per capire meglio cos’è stato l’Olocausto, mantenendo però ancora lo sguardo di unUn altro romanzo di formazione che racconta davvero bene, ritrovarsi senza amici e sentirsi più partedurante le feste che membro del gruppo. Il libro racconta, tramite delle lettere che Charlie, il protagonista, scrive ad un amico di penna,, fare quindi le prime esperienze tipiche di quell’età, tanto da poter dire “”.Romanzo che tratta in modo molto delicato e schietto. E anche se può sembrare poco interessante, L’eleganza del riccionel trattare temi come la solitudine, il suicidio e l’intelligenza:, ma anzi sorprendendo molte volte il lettore con affermazioni stravaganti e interessanti al tempo stesso.Al primo posto un libro non molto considerato tra i romanzi di formazione, ma che potrebbe essere ottimo per ridere a crepapelle e per prendersi una pausa tra libri più impegnativi di questo. Ti troverai quindi catapultato insieme a. Potrai scopriree verrai a conoscenza della "", anche se potrebbe non essere quella che penseresti. Insomma,, e parti con la coppia più improbabile di sempre