Accademia Creators: le lezioni sono pronte a partire

Cos’è Accademia Creators?

Tutti i corsi dell'Accademia Creators

L'organizzazione dell'Accademia

Inizierà tra pochissimi giorni il primo corso dell', ovvero una serie di lezioni specifiche e mirate per. Infatti i Creators non sono altro che coloro che creano contenuti per il web, e ad oggi(anche se è ancora difficile spiegarlo alla nonna di turno), e come ogni professione che si rispetti necessita di una; ed è proprio qui che entra in gioco l'Accademia Creators. E' dove vengono formati i Creator professionisti e professionali (e chissà future) ed è dove vengonoper far conoscere il proprioed i propri, e costruire giorno dopo giorno il proprio successo.Tramite l'Accademia Creators è possibile accedere a, il primo dei qualie si terrà presso Skuola.net, main partner dell'Accademia. Ma scopriamo tutte edi percorso formativo:: inizio 24 gennaio: inizio 22 febbraio: per i ragazzi 12/16 anni: per aziende e liberi professionisti: uno al meseLadell'Accademia Creators è affidata al Creator, front-end dei, popolare Social Factory e Crew di Roma.Oltre a formare gli allievi e a metterli in condizione di diventare dei creatori professionisti, ulteriore obiettivo dell'accademia è quello diche possa essere un punto di riferimento per i media e le aziende.