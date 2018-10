Tracce prima prova 2019: il documento MIUR che spiega come si saranno

Assieme alla circolare che spiega come cambierà la Maturità 2019, il Miur ha pubblicato anche il ‘Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta’. Si tratta di documento in cui vengono esplicitati gli obiettivi della prova, le indicazioni per la formulazione delle singole tracce (ricordiamo che la nuova Maturità ne comprende 7 divise tra le tre tipologie) e le indicazioni per la formulazione delle consegne. Curioso di leggere questo documento? Cosa aspetti fallo subito, prima però ecco un recap sulle novità della Maturità 2019!

Maturità 2019: l’analisi del testo raddoppia

Maturità 2019: il saggio breve lascia il posto al testo argomentativo

Maturità 2019: ben due tracce di attualità

Per quanto riguarda laquella di italiano, leLe tipologie, fino allo scorso anno 4, diventano 3. Labenproposti dal Miur. Ovviamente se deciderai per questa opzione, dovrai svolgerne solo uno e non entrambi. Per quanto riguarda gli autori poi, il Miur prenderà in considerazionePer quanto riguardala lailche comprenderà benOgnuna di queste saràdal quale dovrai partire per esporre la tua tesi. Non avrai quindi molti documenti a tua disposizione, come avvenuto per i maturandi che ti hanno preceduto, per affrontare la tipologia B.Lameglio conosciuta come il tema di attualità, comprenderà benLe novità però non finiscono qui perché entrambecome te. Inoltre ci potrebbe esser laManca quindi, e questa è un’altra novità della Maturità 2019, la presenza del tema storico: nel nuovo esame di Stato , infatti, manca la tipologia D.

Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta by Skuola.net on Scribd